Ouverture de l’exposition internationale du textile-habillement à Ho Chi Minh-Ville

L’exposition internationale du textile-habillement, des dispositifs et des matières premières Saigontex & Saigonfabric 2023 a ouvert ses portes le 26 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Co-organisée par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, l'Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS), le Groupe national du textile-habillement du Vietnam (VINATEX), l'Association textile-broderie-tricot de Hô Chi Minh-Ville (AGTEK) et d'autres, cette expo attire plus de 300 fournisseurs de 8 pays et territoires tels que la Chine, l'Allemagne, le Pakistan, l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam...

Photo : VNA

En participant à l'exposition de cette année, la communauté des affaires et les visiteurs découvrent les derniers produits et services de fournisseurs réputés, élargissent leur réseau d'affaires et augmentent la diversité de l'offre.

En particulier, pour la première fois à SaigonTex & SaigonFabric 2023, il y a un espace "made in Vietnam" avec près de 100 entreprises présentant des sources de fil, de tissu, de matières premières... et l'espace "Business Matching" - un lieu de connexion des échanges entre les fournisseurs potentiels, les marques et les acheteurs au Vietnam ; une opportunité de rencontrer des acheteurs et des marques célèbres du secteur de la mode.

Dans le cadre de l’expo qui dure jusqu’au 29 juillet, à côté de la présentation des produits et des échanges commerciaux, il y a aussi une série de séminaires sur la mise à jour des politiques et des solutions pour aider les entreprises

textile-habillement

à surmonter les défis, à améliorer leur capacité de production . -VNA/VI