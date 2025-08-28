Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Ouverture de l’Exposition des réalisations nationales « 80 ans du parcours d’Indépendance – de Liberté – de Bonheur »

Le 28 août au matin, au Centre d’exposition du Vietnam, situé dans la commune de Dong Anh (Hanoï), s’est tenue la cérémonie d’ouverture de l’Exposition des réalisations nationales marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre), placée sous le thème « 80 ans du parcours d’Indépendance – de Liberté – de Bonheur ».
  Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que d'anciens dirigeants, lors de la cérémonie d'ouverture. Photo : Thông Nhât/VNA   
Cet événement d’envergure vise à revenir sur le parcours héroïque du pays, affirmer la position du Vietnam sur la scène internationale et inspirer l’ensemble de la société dans l’ère du développement et de la prospérité.

L’événement a eu lieu en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, d’autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que de représentants de nombreuses ambassades et organisations internationales.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette exposition constitue un point d’orgue des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale. Grâce à une mobilisation déterminée de l’ensemble du système politique et au soutien du peuple, le Centre d’exposition du Vietnam – désormais classé parmi les dix plus grands centres du monde – a été achevé en moins d’un an.

Il s’agit de la plus grande exposition jamais organisée, réunissant 28 ministères et agences centrales, 34 villes et provinces et plus de 110 grandes entreprises, avec plus de 180 secteurs représentés. Elle retrace de manière vivante les 80 années de construction et de développement du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).
  Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la cérémonie. Photo: Duong Giang/VNA 
  Des délégués participent à la cérémonie d'ouverture. Photo: Thông Nhât/VNA  

Il s’agit de la plus grande exposition jamais organisée, réunissant 28 ministères et agences centrales, 34 villes et provinces et plus de 110 grandes entreprises, avec plus de 180 secteurs représentés. Elle retrace de manière vivante les 80 années de construction et de développement du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le point central de l’exposition est l’espace intitulé « 95 ans sous le drapeau du Parti », qui retrace de manière synthétique les événements majeurs, les jalons historiques et les réussites emblématiques sous la direction du Parti. L’espace « Vietnam – Terre, Peuple et Nation » met en lumière les réalisations dans les domaines de la culture et des arts, tout en rendant hommage à la beauté de la nature, du pays et du peuple vietnamien. L’espace « Locomotives économiques » est dédié aux accomplissements des grands groupes et entreprises publiques. Quant à l’espace « Entrepreneuriat pour la Nation », il présente les réussites marquantes d’entreprises privées exemplaires… En outre, le Pavillon Kim Quy, avec le thème « Le Vietnam – en marche vers une nouvelle ère », dresse un panorama vivant de 80 ans d’édification et de développement national.

  Espace de réalité virtuelle du Sun Group fait forte impression. Photo : Tât Son/VI  
  Des visiteurs visitent l’espace intitulé « 95 ans sous le drapeau du Parti », qui retrace de manière synthétique les événements majeurs, les jalons historiques et les réussites emblématiques sous la direction du Parti. Photo: Tât Son/VI
  Une céramiste du village de Chu Dâu démontrent leur technique de peinture de motifs sur céramique lors de l'exposition. Photo : Tât Son/VI
  Stand d'exposition du groupe Électricité du Vietnam. Photo: Tât Son/VI 
  VinMotion - robot humanoïde « Made in Vietnam » du Vingroup. Photo: Tât Sơn/VI
  Stand d'exposition du ministère des Sciences et des Technologies. Photo: Tât Son/VI 

L’exposition est ouverte au public du 28 août au 5 septembre 2025./.

Réalisé par: Ngân Hà, Tât Son/VI - Traduction: Hà Vu

À lire également

Espace dexposition de lAVI ou un aperçu sur les 80 années de développement du pays

Espace d'exposition de l’AVI ou un aperçu sur les 80 années de développement du pays

Le matin du 28 août 2025, au Centre national des expositions (Hanoï), l'Exposition des réalisations nationales a été inaugurée à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre, sur le thème « 80 ans de parcours vers l'indépendance, la liberté et le bonheur ». Dans le cadre de l'exposition, l'espace d'exposition de l'Agence vietnamienne d'information (AVI) présente les 80 ans de création, de construction, de développement et de collaboration de l'Agence avec le pays.
En savoir plus

Top