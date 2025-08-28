Nouvelles
Ouverture de l’Exposition des réalisations nationales « 80 ans du parcours d’Indépendance – de Liberté – de Bonheur »
L’événement a eu lieu en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, d’autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que de représentants de nombreuses ambassades et organisations internationales.
Prenant la parole lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette exposition constitue un point d’orgue des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale. Grâce à une mobilisation déterminée de l’ensemble du système politique et au soutien du peuple, le Centre d’exposition du Vietnam – désormais classé parmi les dix plus grands centres du monde – a été achevé en moins d’un an.Il s’agit de la plus grande exposition jamais organisée, réunissant 28 ministères et agences centrales, 34 villes et provinces et plus de 110 grandes entreprises, avec plus de 180 secteurs représentés. Elle retrace de manière vivante les 80 années de construction et de développement du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).
Le point central de l’exposition est l’espace intitulé « 95 ans sous le drapeau du Parti », qui retrace de manière synthétique les événements majeurs, les jalons historiques et les réussites emblématiques sous la direction du Parti. L’espace « Vietnam – Terre, Peuple et Nation » met en lumière les réalisations dans les domaines de la culture et des arts, tout en rendant hommage à la beauté de la nature, du pays et du peuple vietnamien. L’espace « Locomotives économiques » est dédié aux accomplissements des grands groupes et entreprises publiques. Quant à l’espace « Entrepreneuriat pour la Nation », il présente les réussites marquantes d’entreprises privées exemplaires… En outre, le Pavillon Kim Quy, avec le thème « Le Vietnam – en marche vers une nouvelle ère », dresse un panorama vivant de 80 ans d’édification et de développement national.
L’exposition est ouverte au public du 28 août au 5 septembre 2025./.