Ouverture de l’Année nationale du tourisme 2023 "Binh Thuan - Convergence verte"

La cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme 2023 à

Binh Thuan

s’est tenue samedi soir 31 décembre dans la rue Nguyen Tat Thanh, ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan (Centre).

"Binh Thuan -

Convergence verte

", l’

Année nationale du tourisme

2023 mettra l'accent sur les produits verts, l’énergie propre, la création d’un environnement convivial et sûr pour la santé, la préservation et la promotion des patrimoines culturels et des belles valeurs traditionnelles de la nation, vers la croissance verte, le développement du tourisme en association avec d’autres secteurs économiques, pour un développement durable.

L’Année nationale du tourisme 2023 comprendra plus de 200 événements culturels, sportifs et touristiques aux niveau interprovincial, national et international organisés dans la province de Binh Thuan et 41 autres villes et provinces du pays. Il fait citer, entre autres, le festival international de la cuisine, la course nationale des clubs d’aviron et de canoë-kayak, la foire Farm Market, le championnat national de golf…

S’exprimant lors de l’événement, le président du Comité populaire provincial de Binh Thuan, Doan Anh Dung, a affirmé que l’organisation de l’Année nationale du tourisme 2023 était l’occasion de présenter et de promouvoir les valeurs culturelles matérielles, immatérielles, naturelles uniques du Vietnam, de Binh Thuan en particulier, aux touristes nationaux et étrangers.

Elle ambitionne de créer une "impulsion" pour que l’industrie du tourisme se redresse et se développe fortement dans la nouvelle période, contribuant à rehausser la position et l'image du pays et du peuple vietnamiens sur la scène internationale, a-t-il dit.

Il a exprimé l'espoir que cette Année nationale du tourisme 2023 "Binh Thuan - Convergence verte" serait couronnée de succès.

Après plus de deux ans fortement touchée par la pandémie de COVID-19, l’"industrie sans fumée" de Binh Thuan a connu une relance en 2022, reprenant progressivement son rythme de croissance. Plus précisément, la province a accueilli plus de 5,7 millions de visiteurs, soit 3,2 fois plus qu’à la même période de l’an dernier, dont près de 88.000 arrivées internationales. Les revenus du secteur ont atteint environ 13.680 milliards de dongs, soit 3,3 fois plus. En particulier, le nombre de touristes nationaux a dépassé l’objectif fixé.

A cette occasion, ont eu lieu un programme artistique présentant la culture et les paysages de Binh Thuan, et un festival du compte à rebours pour accueillir le Nouvel An 2023, attirant des milliers d’habitants locaux et de touristes.

Un magnifique feu d’artifice de 15 minutes a été tiré à minuit pour accueillir le Nouvel An. -VNA/VI