Ouverture de la troisième session de la 15e Assemblée nationale

La troisième session de la 15e Assemblée nationale (AN) du Vietnam s’est ouverte solennellement lundi matin 23 mai à Hanoï.

La séance d’ouverture a été retransmise en direct sur la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et la chaîne télévisée de l’AN, ainsi que la Voix du Vietnam.

Avant la cérémonie d'ouverture, les dirigeants du Parti, de l'Etat, du Front de la Patrie du Vietnam et les députés sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son Mausolée.

Lors de cette

session

, les députés vont étudier et voter pour approbation un projet de loi sur la police mobile, des projets d’amendement des lois sur le cinéma, les activités commerciales d’assurance, l’émulation et la récompense, outre un projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la propriété intellectuelle.

Trois projets de résolution seront également votés pour approbation, dont deux portant sur le programme d’élaboration de lois et ordonnances en 2023 et l’application à titre expérimental de mécanismes et politiques spécifiques pour la province de Khanh Hoa (Centre).

Les députés devront également donner leurs avis sur six projets de loi concernant le pétrole et le gaz, la prévention et la lutte contre la violence domestique, l’inspection, la mise en œuvre de la démocratie à la base, les radiofréquences, l’examen et le traitement médicaux.

Le programme de travail comprend en outre des questions liées au développement socio-économique, au budget public, à la supervision...

L’Assemblée nationale exercera la supervision de l’application des politiques et des textes juridiques sur la planification depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la planification.

Une séance de questions-réponses de deux jours et demi est également prévue…-VNA/VI