Ouverture de la Semaine des marchandises vietnamiennes 2023 au Japon

La Semaine des marchandises vietnamiennes 2023 a ouvert le 23 juin et durera jusqu'au 26 juin au Centre commercial AEON Lake Town Mori dans la préfecture de Saitama et dans tous les supermarchés et magasins de détail du système AEON au Japon.



Photo : VNA

Organisé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le Comité populaire de Hanoï, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l'ambassade du Vietnam au Japon et le groupe japonais AEON, l'événement suscite la participation de plus de 30 entreprises vietnamiennes.



Cet événement vise à la mise en œuvre du projet "Promouvoir les entreprises vietnamiennes à participer directement au système de distribution étranger d'ici 2030" du ministère de l'Industrie et du Commerce et s'orienter vers l'objectif de porter les exportations vietnamiennes au système AEON à un milliard de dollars d'ici 2025. Grâce à ce projet, de nombreux produits vietnamiens répondant aux normes élevées du Japon ont été importés et mis en consommation dans des centaines de supermarchés de ce système.



Sont présentés dans la Semaine, de produits d'exportation du Vietnam tels que les produits agricoles, les aliments transformés, les produits aquatiques, les fruits, le textile-habillement, les chaussures, les appareils électroménagers, les produits de santé…