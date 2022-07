Ouverture de la Semaine de la culture du Laos Vietnam

La cérémonie d'ouverture de la Semaine de la culture du Laos au Vietnam a eu lieu lundi soir le 18 juillet à l’Opéra de Hanoï, en présence du vice-Premier ministre vietnamien Pham Binh Minh, du vice-président lao Bounthong Chitmany et d’autres responsables des deux pays.

L’événement fait partie des activités marquant le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (5 septembre), le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet) et l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.

Dans son discours d’ouverture, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a réitéré les relations d’amitié grandioses, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos cultivées par les présidents vietnamien Ho Chi Minh et lao Kaysone Phomvihane, les générations de dirigeants de deux Partis et de deux Etats, et les deux peuples.

Aujourd’hui, les relations bilatérales ne cessent d’être consolidées, développées et approfondies, obtenant des réalisations importantes dans tous domaines dont la culture et le tourisme, a-t-il déclaré.

Un spectacle des artistes du Laos. Photo: VNA



De son côté, la ministre lao de l’Information, de la Culture et du Tourisme, Suansavanh Viyaketh, a affirmé que le peuple lao n'oublie jamais le soutien important et inestimable du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens accordé à la Révolution du Laos et à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

La Semaine de la culture du Laos au Vietnam comprend deux programmes dont un programme artistique présenté par des artistes jeunes et célèbres du Laos s'est déroulé le même soir.

Une exposition intitulée l' "Amitié Laos-Vietnam éternelle et durable" devra ouvrir ses portes le 19 septembre au Centre national des expositions culturelles et artistiques à Hanoï. -VNA/VI