Ouverture de la rue florale Nguyen Hue du Nouvel an du Serpent 2025

Photo: VNA La rue florale Nguyen Hue du Nouvel an du Serpent 2025 a été officiellement inaugurée à Ho Chi Minh-Ville le 27 janvier (le 28e jour du dernier mois lunaire du Dragon), sous l’égide du Comité populaire de la ville et la compagnie générale du tourisme Sai Gon (Saigontourist), en coordination avec des départements, branches, secteurs et d’entreprises.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Tran Thi Dieu Thuy, a souligné que c’était l'activité d'ouverture des grands programmes, événements et festivals en 2025 de la ville ainsi que de tout le pays. Cette activité vise à transmettre le message de célébration du Nouvel an lunaire, ouvrant aussi les événements importants de cette année.

Elle a espéré que la rue florale répondrait aux besoins de divertissement des habitants de la ville et de tout le pays et deviendrait une destination attrayante pour les touristes nationaux et internationaux, contribuant ainsi à enrichir la vie spirituelle et culturelle du Têt traditionnel.

La rue florale n'est pas seulement l'une des œuvres culturelles typiques de la mégapole du Sud chaque Nouvel An lunaire, mais aussi un lieu d'exposition d'œuvres d'art de fleurs fraîches, de bonsaïs, de miniatures, de statues, de reliefs. .. imprégné de l’identité culturelle nationale.

La rue florale du Nouvel an lunaire du Serpent est divisé en trois segments : Solidarité, Transformation et Développement, montrant les étapes historiques du peuple vietnamien. La rue florale dure du 27 janvier au 2 février 2025.

Le soir du 27 janvier, la rue des Fleurs de Printemps du Nouvel an du Serpent 2025 s’est ouverte à Can Tho, après une interruption de 4 ans en raison du manque de financement et de la COVID-19. Cette activité durera jusqu'au 3 février.

La Rue des Fleurs de Printemps du Nouvel an du Serpent 2025 rassemble plus de 40 000 pots de fleurs et paniers de fleurs fraîches de différents types et plus de 20 modèles et miniatures réalisés par des artisans locaux. - VNA/VI