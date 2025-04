Ouverture de la rencontre d'amitié entre les jeunes Vietnam-Chine à Hanoï

La 24e rencontre d'amitié entre les jeunes Vietnam-Chine s'est ouverte le 14 avril à Hanoï, visant à consolider les liens traditionnels entre les deux pays.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Bui Quang Huy, a souligné l'amitié profonde qui unit le Vietnam et la Chine – deux voisins proches, reliés par des montagnes et des rivières, partageant des idéaux communs, des similitudes culturelles et des destins interconnectés.

Le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Bui Quang Huy. Photo : VNA



Évoquant l'histoire révolutionnaire des deux nations, il a exprimé sa gratitude aux générations précédentes de dirigeants, en particulier au président Hô Chi Minh et au président Mao Zedong, qui ont jeté les bases d'une amitié durable entre le Vietnam et la Chine.



Reconnaissant la confiance des dirigeants des deux parties dans le rôle de la jeunesse dans le renforcement de l'amitié traditionnelle et l'impulsion donnée aux relations sino-vietnamiennes, Bui Quang Huy a déclaré qu'au fil des ans, l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et la Ligue de la jeunesse communiste de Chine ont favorisé une coopération solide, fructueuse.



Les programmes de formation pour les jeunes, les échanges culturels et les forums de coopération ont permis à des milliers de jeunes de découvrir leurs cultures, traditions et coutumes respectives, a-t-il souligné. Ces initiatives ont non seulement consolidé l'amitié entre les deux nations, mais ont également nourri les relations personnelles et l'amitié entre les jeunes, ouvrant la voie à une collaboration dans les domaines des études, de la recherche, de la carrière, de la production et des affaires.



La coopération entre les jeunes a également contribué à sensibiliser et à renforcer les capacités à relever les défis mondiaux, tels que le changement climatique, la protection de l'environnement et la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Grâce à leur dynamisme, leur créativité et leur enthousiasme juvénile, les jeunes des deux parties jouent le rôle de « jeunes ambassadeurs culturels », tissant des liens d'amitié et contribuant au développement durable régional et mondial, a souligné Bui Quang Huy.



Le dirigeant de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a souligné l'importance capitale de la réunion d'amitié des jeunes de cette année pour concrétiser les résultats des récentes réunions de haut niveau et des déclarations conjointes. Elle permet également de promouvoir la compréhension entre les jeunes générations des nouvelles avancées des relations Vietnam-Chine. Cette réunion s'inscrit notamment dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, offrant ainsi aux jeunes des deux pays une occasion historique d'échanger leurs points de vue, de partager leurs expériences en matière d'activités syndicales de jeunesse et de discuter de leur développement.



Bui Quang Huy a déclaré que de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh espérait que cette réunion permettrait à la jeunesse chinoise de mieux comprendre le Vietnam, son peuple et sa culture, une nation durable et pacifique, toujours solidaire du peuple chinois dans sa quête du socialisme.



Fort du succès de la coopération entre les jeunes, notamment suite à la signature du protocole d'accord sur la collaboration pour la période 2024-2027, Bui Quang Huy a proposé plusieurs axes de coopération pour les années à venir. Il s'agit notamment de renforcer les efforts d'éducation et de communication afin de sensibiliser les jeunes à l'amitié de longue date entre les deux Partis et États, ainsi qu'aux réalisations de chaque pays. Il a également appelé à des échanges plus approfondis et plus concrets dans les domaines de l'éducation, de la culture, du volontariat, des arts, des sports, des médias, des sciences et technologies, de l'économie et du commerce.



Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre des programmes d'échange de jeunes significatifs et efficaces, notamment pendant l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine en 2025, renforçant ainsi les fondements sociaux des relations bilatérales.



Le dirigeant de de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a également proposé que les jeunes des deux pays explorent et exploitent conjointement des sites historiques clés du Vietnam et de la Chine, en concevant des activités significatives permettant de mieux comprendre le soutien et la solidarité révolutionnaires partagés entre les deux Partis et les deux nations.

le premier secrétaire du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste de Chine, A Dong. Photo : VNA





Pour sa part, le premier secrétaire du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste de Chine, A Dong, a déclaré qu'en cette période de changements mondiaux sans précédent et de transformations profondes, les jeunes des deux pays devaient jouer un rôle moteur pour préserver la foi, renforcer l'unité, se serrer les coudes et écrire avec audace un nouveau chapitre par l'action.



Il a appelé la jeunesse à devenir les héritiers et les messagers de l'amitié traditionnelle, en veillant à ce que ces liens perdurent et s'épanouissent parmi les jeunes générations. Il a souligné que la Chine et le Vietnam sont des voisins amicaux dotés d'une longue tradition d'amitié. Alors que chaque pays poursuit sa voie vers la modernisation socialiste, leurs peuples marchent côte à côte dans un soutien mutuel, approfondissant ainsi l'amitié entre les deux nations.



A Dong a souligné que, grâce à des études théoriques et des échanges pratiques, les jeunes des deux pays devraient continuer à cultiver les « quatre biens » – bons voisins, bons amis, bons camarades et bons partenaires – dans la nouvelle ère, en partageant des histoires significatives sur l'amitié sino-vietnamienne et en veillant à ce que cette bonne volonté se perpétue de génération en génération.



Avant la cérémonie d'ouverture, des jeunes délégués des deux pays ont participé à une cérémonie de dépôt de fleurs devant la statue du Président Hô Chi Minh à Hanoï. - VNA/VI