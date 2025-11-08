Ouverture de la plus grande exposition internationale sur l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam

Le ministère des Finances a inauguré le 7 novembre à Hanoï l'exposition SemiExpo Vietnam 2025, le plus grand événement international du pays consacré à l'industrie des semi-conducteurs. Photo : VNA

Le ministère des Finances a inauguré le 7 novembre à Hanoï l'exposition SemiExpo Vietnam 2025, le plus grand événement international du pays consacré à l'industrie des semi-conducteurs.



Placée sous le thème "Promouvoir l'aspiration du Vietnam pour les semi-conducteurs", l'exposition réunit 200 stands d'entreprises technologiques majeures telles que Lam Research, Coherent, Qorvo, Amkor, GlobalFoundries, Sandisk, Applied Materials, STMicroelectronics, Soitec, Dassault Systemes ou Siemens, etc.



Selon le vice-ministre des Finances Nguyên Duc Tâm, l'événement reflète le dynamisme de l’écosystème vietnamien des semi-conducteurs, en plein essor. Linda Tan, présidente de SEMI Asie du Sud-Est, a estimé que la participation des plus prestigieuses entreprises mondiales, SEMIExpo Vietnam 2025 offrait également de formidables opportunités aux entreprises vietnamiennes de participer plus activement à la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.



Avec une économie stable et une main-d'œuvre jeune et qualifiée, le Vietnam attire les grands acteurs du secteur comme Samsung, Intel, Amkor, Foxconn, NVIDIA ou Qualcomm, qui multiplient leurs projets dans le pays. Le lancement de la première usine de puces de Viettel marque une étape importante vers la maîtrise technologique nationale.



Le gouvernement a créé un Comité national pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs, dirigé par le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, et adopté une stratégie visant à faire du Vietnam un centre mondial de main-d'œuvre dans le domaine des semi-conducteurs d'ici 2030, puis un centre mondial de l'industrie de semi-conducteur et de l'électronique à l'horizon 2040.

Se déroulant sur deux jours (7 et 8 novembre 2025), le point d'orgue de SEMIEXPO Vietnam 2025 est son espace d'exposition et de développement des talents, dédié à l'innovation et aux opportunités de carrière, ainsi qu'un sommet-forum de dialogue avec les dirigeants gouvernementaux. Sont également prévus des séminaires, des sessions de discussion approfondies et des activités visant à connecter les chaînes d'approvisionnement et à développer les ressources humaines. -VNA/VI