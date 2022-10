Ouverture de la foire-expo internationale sur l'environnement ENTECH HANOI 2022

Photo : VNA

La foire-expo internationale sur l'environnement et les technologies de l'énergie ENTECH HANOI 2022, placée sur le thème "Transition énergétique – Environnement durable », se déroule du 26 au 28 octobre dans la capitale vietnamienne.

Cet événement est organisé par le Service municipal de l'Industrie et du Commerce et la ville sud-coréenne de Busan.

Il comprend plus de 190 stands sur place et 120 stands en ligne qui présentent des produits, solutions et technologies de 145 entreprises de plusieurs pays et territoires, dont le Vietnam, la République de Corée, le Japon, la Chine…

Dans ce cadre sont également prévus des rencontres entre entreprises, des séminaires thématiques sur l’énergie, l’environnement…

ENTECH HANOI a été organisée pour la première fois en 2009. Lors des 13 éditions précédentes, elle a vu la participation d’environ 2.900 entreprises et a aidé à la signature de nombreux contrats d’une valeur totale de plus de 155 millions de dollars.