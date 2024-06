Ouverture de la Foire du commerce et du tourisme - Pont transasiatique - Quang Tri 2024

La v - Pont transasiatique - Quang Tri 2024, et un programme de connectivité commerciale entre les fournisseurs du Centre septentrional et les exportateurs et les organisations de promotion du commerce, ont débuté le 6 juin dans la ville de Dong Ha, province de Quang Tri.

Cette foire accueille près de 400 stands de centaines d'exposants, dont entreprises et organisations de promotion du commerce de différents pays.

Les stands des exposants vietnamiens présentent des produits allant de l'agriculture aux aliments transformés, en passant par la mode, les meubles, les services bancaires, ainsi que des plats typiques de Quang Tri et d'autres villes et provinces du pays.

Les exposants étrangers, dont la plupart venant du Laos et de Thaïlande, présentent des meubles en bois, de la cuisine traditionnelle, des produits agricoles, des objets artisanaux, ainsi que des bijoux.

Cette foire de sept jours représente une activité de promotion du commerce importante pour la province de Quang Tri et, plus généralement, le Centre septentrional. Elle offre une opportunité de renforcer la coopération économique et les échanges culturels, d'accroître la compétitivité et de rechercher de nouveaux débouchés, tout en promouvant les marques des produits de Quang Tri.

C'est aussi l'occasion pour les localités situées le long du Corridor économique Est-Ouest et de la sub-région du Mékong de présenter leurs réalisations économiques, socioculturelles, leurs potentiels, avantages et politiques préférentielles pour attirer les investissements. -VNA/VI