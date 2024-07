Ouverture de la Foire commerciale et des produits OCOP de Hau Giang 2024

Un stand dans le cadre de la Foire. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 1er juillet, dans la ville de Vi Thanh, la Foire commerciale et des produits OCOP (One Commune, One Product - A chaque commune son produit) de Hau Giang 2024, s’est ouverte.

La cérémonie d’ouverture a été organisée par le Service de l'Industrie et du Commerce de la province de Hau Giang.

La foire est l'une des activités répondant au marathon international «Mekong Delta Marathon» 2024 tenu dans cette province méridionale.

L’événement se déroule du 1er au 8 juillet, avec environ 300 stands d'entreprises de nombreuses villes et provinces, dont Ho Chi Minh-Ville, Quang Tri, Bac Giang, Binh Dinh, Lai Chau, Thai Nguyen, Long An, Binh Phuoc, Tay Ninh, Lao Cai, Lam Dong...

Actuellement, la province de Hau Giang compte plus de 260 produits OCOP reconnus, dont 92 produits 4 étoiles et 174 produits 3 étoiles.-VNA/VI