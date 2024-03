Ouverture de la Fête nationale de la presse 2024 à Hô Chi Minh-Ville

La Fête nationale de la presse 2024, placée sous le thème « La presse vietnamienne - Pionnière et Innovante pour la cause révolutionnaire du Parti et du peuple », a débuté le 15 mars à Hô Chi Minh-Ville.





Cet événement est organisé par l'Association des journalistes du Vietnam, la Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité central du Parti, le ministère de l'Information et de la Communication, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.



La Fête réunit plus de 600 organes de presse de niveau central et local, présentant des produits journalistiques sur 112 stands dans la rue Le Loi, 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville. L’espace comprend en outre une zone d'exposition sur l'histoire de la presse vietnamienne.

Une nouveauté de l'édition 2024 est un forum national de la presse avec 10 séances de débats sur des sujets importants et urgents à l'ère de la transformation numérique. Avec la participation de plus de 60 intervenants, parmi lesquels des journalistes chevronnés, des dirigeants d’organes de presse vietnamiens, et des experts étrangers renommés dans le domaine des médias, il abordera des questions sur la compétitivité de la télévision à l’ère de l’intelligence artificielle, les droits d’auteur du journaliste, etc.



Dans ce cadre, sont également prévus de nombreux programmes culturels et artistiques uniques, la remise de prix du journalisme, un tournoi de football pour les journalistes, une foire de produits OCOP (One Commune, One Product – A chaque commune son produit) en provenance de 50 provinces et grandes villes.



Selon le journaliste Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal « Nhân Dân » (Le Peuple), chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité central du Parti, président de l'Association des journalistes du Vietnam, la Fête nationale de la presse est également un rendez-vous des journalistes pour discuter et mieux comprendre les besoins d'information des lecteurs. -VNA/VI