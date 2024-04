Ouverture de la Fête des rois Hung et de la Semaine de la culture et du tourisme de Phu Tho

La Fête des rois fondateurs Hung et la Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale de Phu Tho 2024 ont débuté mardi 9 avril dans la zone des temples des rois Hung dans la ville de Viet Tri, province de Phu Tho (Nord).

Lors de la cérémonie d'ouverture, Ho Dai Dung, vice-président du Comité populaire provincial de Phu Tho, a affirmé que cette fête invite les visiteurs à assister à diverses activités d'hommage aux rois fondateurs Hung, à découvrir et participer à de nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques uniques.

Nguyen Dac Thuy, directeur du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a indiqué que cette année, les activités de la fête sont étroitement liées à la promotion du tourisme, avec comme point d’orgue la

Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale

, qui présentera le potentiel, les atouts et les ressources touristiques de

Phu Tho

.

L'événement de 10 jours comprend notamment une cérémonie d’offrande de l'encens et d’offrandes au père Lac Long Quan et à la mère Au Co, prévue le 14 avril, outre une cérémonie d’hommage aux rois Hung qui aura lieu le 18 avril...

Parmi les activités de la Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale, il y aura des expositions d’artefacts, de documents et de photos à la bibliothèque de la province de Phu Tho et au musée Hung Vuong, un programme de musique de rue au parc Van Lang, des représentations du chant Xoan (chant printanier) à des maisons communales, un spectacle et des tirs de feux d’artifice le 17 avril...

Selon la légende, Lac Long Quan épousa Au Co, qui donna naissance à une poche de cent œufs, donnant naissance à cent fils, les ancêtres de la nation vietnamienne. Le fils aîné devint roi, nomma le pays Van Lang et établit la capitale à Phong Chau (aujourd'hui la ville de Viet Tri, province de Phu Tho), commençant la dynastie des 18 rois Hung.

Pour honorer leurs grandes contributions, un complexe de temples a été construit sur la montagne Nghia Linh. La cérémonie nationale commémorative de ces rois a lieu le 10e jour du troisième mois lunaire.

Le culte des rois Hung a été inscrit en 2012 par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. -VNA/VI