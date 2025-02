Ouverture de la fête de la pagode Huong Tich dans la province de Ha Tinh

La fête de la pagode Huong Tich, dans la province centrale de Ha Tinh, s’est ouverte le 3 février, soit le 6e jour du premier mois lunaire, attirant une foule de visiteurs.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Viet Truong, a déclaré que cette fête n'était pas seulement une tradition culturelle, mais aussi une activité religieuse.

Le complexe de la pagode Huong Tich comprend des pagodes, des temples et des sanctuaires dédiés au culte de Bouddha, de divinités et de la déesse-mère.

Cet événement annuel attire des milliers de pèlerins. En 2023, il a accueilli plus de 123 000 touristes et, en 2024, plus de 130 000.

Ces dernières années, les autorités locales et des entreprises se sont associées pour restaurer et moderniser ce complexe de tourisme spirituel. – VNA/VI