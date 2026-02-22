Ouverture de la fête de la Pagode des Parfums : vers une gestion renouvelée pour une fête d’envergure nationale

Dans la matinée du 22 février (6ᵉ jour de l’Année lunaire du Cheval 2026), la cérémonie d’ouverture de la fête de la Pagode des Parfums s’est tenue à la pagode de Thien Tru, au sein du complexe de vestiges nationaux spéciaux de Huong Son. Organisé du 18 février au 11 mai 2026, cet événement marque le lancement du plus grand pèlerinage printanier du Nord du Vietnam, tout en illustrant la transition vers une gestion touristique plus civilisée, professionnelle et moderne.



S’exprimant lors de la cérémonie, Le Van Trang, président du Comité populaire de la commune de Huong Son et chef du comité d’organisation, a mis en avant le thème central de l’édition 2026 : « Destination touristique – sûre – conviviale – de qualité ». L’objectif est de faire de Huong Son un lieu de pèlerinage spirituel paisible, tout en développant un tourisme durable actif tout au long de l’année. Ce thème constitue un engagement fort pour cette manifestation d’envergure nationale. Il a appelé pèlerins et habitants à adopter un comportement civilisé, à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et à protéger le patrimoine bouddhique.



Les chiffres témoignent d’un engouement exceptionnel. Selon le comité d’organisation, plus 135 890 visiteurs ont été recensés entre le 17 et le 21 février, soit une hausse de 138 % par rapport à la même période de l’année précédente, dont 51 190 pèlerins pour le seul cinquième jour du Têt (21 février).

La fête de la Pagode des Parfums a été inaugurée dans la matinée du 22 février (6ᵉ jour de l’Année lunaire du Cheval 2026) à la pagode de Thien Tru, au sein du complexe de vestiges nationaux spéciaux de Huong Son. Photo : VNA





À l’issue de la cérémonie, les autorités et dignitaires ont lancé la campagne de plantation d’arbres en hommage éternel à l’Oncle Hô, près de l’embarcadère de Thien Tru. Malgré une fine pluie printanière, des milliers de fidèles sont arrivés dès l’aube, encouragés par la gratuité des billets accordée du quatrième au sixième jour du Têt.



Aux principaux carrefours, les forces de l’ordre ont assuré une régulation à distance de la circulation, évitant toute congestion. L’organisation scientifique des parkings et des quais a permis de réduire la pression logistique et environnementale. Trois parkings sont gérés selon des normes strictes, avec une gratuité totale appliquée du 18 février au 11 mai 2026. Toute perception illégale de frais est formellement interdite, tandis que les tarifs réglementés sont clairement affichés, sans aucune hausse. Les bateliers, désormais uniformisés et formés, perçoivent leur rémunération par virement bancaire, garantissant une transparence totale.



L'installation de dix portiques automatiques à l'embarcadère de Yen, opérés en trois rotations et trente équipes, limite les encombrements. L'usage de billets QR code, la ligne d'assistance et l'analyse de données illustrent la transition vers une gestion intelligente et durable, entièrement centrée sur le pèlerin. Nichée le long du ruisseau Yen, au cœur des falaises calcaires de Huong Tich, la Pagode des Parfums forme un vaste ensemble de sanctuaires bouddhistes harmonieusement intégrés à la nature. Très fréquenté durant la saison des fêtes, le site accueille chaque année des millions de pèlerins, venus à la fois se recueillir et admirer un paysage d’une grande beauté.



Pour les Vietnamiens, se rendre à la Pagode des Parfums au début de l’année est une tradition profondément ancrée, exprimant à la fois une aspiration à une vie heureuse et paisible et un attachement sincère aux valeurs traditionnelles transmises de génération en génération.-VNA/VI