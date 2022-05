Ouverture de la Coupe du monde de Billard de carom à trois bandes 2022 à Ho Chi Minh-Ville

Les matchs du tour officiel de la Coupe du monde de billard de carom à trois bandes 2022 ont débuté le 27 mai à la Maison des compétitions sportives Nguyen Du, dans le 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

Organisé par le Service municipal de la culture et des sports, en collaboration avec l’Union mondiale de billard (UMB) et la Fédération asiatique de billard (ACBC), le tournoi réunit 149 sportifs de 20 pays et territoires.

Le champion de ce tournoi va recevoir une prime de 16.000 euros et 80 points supplémentaires sur le classement de l’UMB.

L’équipe vietnamienne comprend six joueurs, dont Nguyen Quoc Nguyen, Dao Van Ly, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Duc Anh Chien, Nguyen Tran Thanh Tu et Tran Quyet Chien. -VNA/VI