Ouverture de la Conférence nationale sur l’étude et la mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès du Parti

Une Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti s'est ouverte samedi matin 7 février à Hanoï.

Organisée en format hybride depuis la salle Dien Hong de l’Assemblée nationale, la conférence est connectée à plus de 31 000 points de diffusion à travers le pays, réunissant plus de 1,9 million de participants, et retransmise en direct sur les chaînes de la Télévision du Vietnam, de la Voix du Vietnam et sur les plateformes numériques.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, participe à la conférence et y prononce des orientations. Y assistent également l'ancien secrétaire général du Parti, Nong Duc Manh, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, l'ancien membre du Bureau politique et ancien Premier ministre, Nguyen Tan Dung, le membre du Bureau politique et ancien président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, les anciens membres du Bureau politique et anciens présidents de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung et Nguyen Thi Kim Ngan, ainsi que le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu.

Avant l’ouverture des travaux, les délégués présents au site principal ont visité une exposition mettant en valeur des réalisations marquantes du Vietnam dans les domaines économique et culturel.

La Conférence, articulée autour de dix thèmes, se concentre sur les points clés et les nouveautés des documents du 14ᵉ Congrès national du Parti.

Le secrétaire général To Lam, aux côtés de dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, à la Conférence. Photo: VNA

Ces thèmes portent notamment sur les acquis et les enseignements de 40 années de Doi Moi (Renouveau) identifiés dans les documents du 14ᵉ Congrès national du Parti, le programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès, le bilan du travail de construction du Parti lors du mandat du 13ᵉ Congrès et de la mise en oeuvre des Statuts du Parti sur quinze ans (2011-2025), ainsi que les orientations et solutions pour le mandat du 14ᵉ Congrès, et l’évaluation de la mise en œuvre sur cinq ans de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021-2030 et du plan de développement socio-économique 2026-2030.

Parmi les autres points à l'ordre du jour figurent la promotion de la grande union nationale au service de l’édification, du développement du pays et de la défense de la Patrie dans la nouvelle ère ; les nouvelles approches du 14ᵉ Congrès en matière de défense nationale et de sécurité ; le développement de l’action extérieure à la hauteur de la dimension historique, culturelle et du statut du pays ; la synthèse des 100 ans de direction du Parti communiste du Vietnam (1930-2030) et l’orientation du développement national pour les 100 années suivantes (2030-2130) et la synthèse des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale pendant la transition vers le socialisme ; le renouvellement du travail d’inspection et de contrôle afin de renforcer la discipline conformément à l'esprit de la Résolution du 14ᵉ Congrès. -VNA/VI