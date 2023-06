Ouverture de la 8e conférence du réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN au Vietnam

La 8e conférence du réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN (APCN) a débuté le 13 juin à Hanoï.

La 8e conférence du réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN au Vietnam se déroule du 13 au 15 juin. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le général de corps d'armée Phung Si Tan, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam a souligné que c'était la première fois que le Vietnam assumait le rôle de président de l'APCN. En tant que président de l'APCN, le Vietnam a organisé avec succès la visio-conférence de l’APCN en 2021 dans le contexte des impacts graves de la pandémie de COVID-19.



Pendant trois jours (du 13 au 15 juin), la 8e conférence de l’APCN discute et convient également de l'orientation des activités de l'APCN en 2024 et les années suivantes dans le but de renforcer le partenariat sur les activités de maintien de la paix entre les membres de l'ASEAN déterminées lors des précédentes réunions de l'APCN ; de promouvoir la coopération, les alliances et d'améliorer les capacités dans le domaine du maintien de la paix des Nations unies entre les États membres de l'ASEAN, en contribuant aux efforts conjoints de l'édification de la communauté de l'ASEAN ainsi qu'aux mécanismes de coopération multilatérale en matière de maintien de la paix dans le cadre de l'ADMM (réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN).

Dans le cadre de la 8e conférence de l’APCN, il y a des séances plénières, des débats généraux et des discussions en groupe sur des sujets suivants : aperçu général sur la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, résultats, leçons d’expériences ; présentation sur l'exercice de terrain de fin de mandat du Groupe d'experts en maintien de la paix dans le cadre de la réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM PKO-EWG), co-présidé par le Vietnam et le Japon...



Les participants ont écouté les rapport de chaque membre de l'APCN/Centre de maintien de la paix de l'ASEAN sur le développement de chaque centre de formation ; des expériences, des leçons et des initiatives dans l'organisation de l’entraînement et la préparation du déploiement des forces de maintien de la paix dans le contexte de la pandémie de COVD-19 et de l'ère de la transformation numérique.



Dans le cadre de la conférence, ont également eu lieu les discussions sur des questions clés pour améliorer la performance des missions de maintien de la paix des Nations unies.