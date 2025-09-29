Ouverture de la 8e conférence des députés à plein temps de l’Assemblée nationale

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân préside la 8ᵉ conférence des députés à plein temps de l'Assemblée nationale (AN). Photo: VNA

La 8ᵉ conférence des députés à plein temps de l'Assemblée nationale (AN) s'est ouverte ce lundi 29 septembre à Hanoï.

Présidée par le président de l'AN, Trân Thanh Mân, la conférence a pour but de discuter des contenus qui seront soumis à la 10ᵉ session de la 15e législature de l'AN, prévue dans une vingtaine de jours. Pendant deux jours et demi, les députés débattront de 21 projets de loi.

Dans son discours d'ouverture, le président de l'AN a insisté sur la nécessité d'organiser les débats de manière scientifique et efficace, surtout dans un contexte où plusieurs localités affrontent le typhon n°10 (Bualoi).

La 8ᵉ conférence des députés à plein temps de l'Assemblée nationale (AN). Photo: VNA

Il a également noté l'innovation de cette conférence : les discussions sont organisées par groupes thématiques (économie-finance, culture-société, défense-sécurité, affaires étrangères, supervision, justice). Les députés sont invités à analyser les nouvelles dispositions, à évaluer leur conformité aux orientations récentes du Parti, et à donner des propositions concrètes.

Trân Thanh Mân a souligné que la 10ᵉ session de la 15ᵉ législature de l'AN, avec 45 projets de lois et résolutions à examiner, représentera un volume de travail encore plus important que la 9ᵉ. La session sera continue (sans interruption en deux phases), avec des séances prolongées en soirée et le week-end pour clore tous les travaux dans les délais, en préparation du Congrès national du Parti et des élections des députés de la 16ᵉ législature de l'AN et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031. -VNA/VI