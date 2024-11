Ouverture de la 6e course de pirogues du delta du Mékong

Le 14 novembre, la 6e course de pirogues du delta du Mékong s'est ouverte sur la rivière Maspero, ville de Soc Trang, province éponyme.



Il s'agit d'une activité importante dans le cadre du 6e Festival « Ok Om Bok - Course de pirogues de Soc Trang pour le delta du Mékong » et de la première Semaine de la culture, des sports et du tourisme de Soc Trang.



La course voit la participation de 60 équipes, dont 53 équipes masculines et sept équipes féminines. Parmi les équipes participantes, 48 viennent de Soc Trang, 12 viennent des provinces de Ca Mau, Bac Lieu, Hau Giang, Kien Giang, et de la ville de Can Tho.



La course a lieu les 14 et 15 novembre.-VNA/VI