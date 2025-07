La présidente de l'UIP, Tulia Ackson (au centre), et le secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong (1er à gauche), accueillent le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (2e à gauche), à la cérémonie d'ouverture de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement à Genève, le 29 juillet. Photo : VNA

La cérémonie d’ouverture a vu la présence, entre autres, de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong ainsi que les chefs de délégation de plus de 115 parlements membres. La délégation vietnamienne de haut niveau, dirigée par le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man, y a participé.



Dans son discours inaugural, Tulia Ackson a souligné l’importance cruciale du thème de la conférence dans un contexte mondial marqué par des conflits armés, des instabilités politiques, des violations du droit international, la diminution des engagements multilatéraux et des ressources pour le développement durable. Elle a appelé les parlements à soutenir l’UIP dans son rôle de coordination pour promouvoir la paix, la démocratie, le développement, la primauté du droit, la garantie de l’équité sociale, la réduction de la pauvreté et des écarts de développement. Elle a également mis l’accent sur la nécessité d’atténuer les effets du changement climatique et de mieux gérer les enjeux liés à l’intelligence artificielle.



Le secrétaire général de l’UIP Martin Chungong a souligné que la diplomatie parlementaire était essentielle pour promouvoir la paix et la coopération internationale par le dialogue et l'instauration de la confiance. Il a appelé à promouvoir l'égalité des sexes dans les parlements et à lutter contre la discrimination et la violence fondées sur le genre, tout en affirmant que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes contribueraient à promouvoir le développement durable.



Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (2e à droite, en premier plan), à la cérémonie d'ouverture de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement. Photo : VNA

La conférence, qui se tient du 29 au 31 juillet, comprend un programme riche de débats. Outre la session plénière, cinq groupes de discussion traiteront des enjeux majeurs actuels : accélération de la participation des femmes et des jeunes dans les parlements, innovation face aux bouleversements mondiaux, rôle du parlement dans la formation de l’avenir numérique, protection des personnes vulnérables et coopération internationale pour atteindre les ODD d’ici 2030.



Selon l’agenda, le dirigeant vietnamien prononcera un discours lors du débat général de la conférence. Auparavant, Tulia Ackson et Martin Chungong ont organisé une cérémonie de bienvenue pour les chefs de délégation participant à cette conférence. Trân Thanh Mân et plus de 100 présidents d'assemblées nationales et de parlements y étaient présents.

La participation vietnamienne à la conférence démontre clairement l'engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme, en particulier dans le contexte des Nations Unies et des mécanismes multilatéraux confrontés à de nombreux défis, aussi la responsabilité de l'Assemblée nationale du Vietnam dans la contribution aux efforts communs pour répondre ensemble aux défis mondiaux. C'est également l'occasion pour le Vietnam de continuer à affirmer sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification et d'intégration internationale profonde. - VNA/VI