La 5e session extraordinaire de la 15e législature de l’Assemblée nationale (AN) s’est ouverte ce lundi matin 15 janvier à Hanoï, retransmise en direct à la Voix du Vietnam (VOV), à la Télévision du Vietnam (VTV) et sur la chaîne télévisée de l’organe législatif.

Ouverture de la 5e session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le président de la République Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Dô Van Chiên, ainsi que d’anciens dirigeants du Parti, de l’Etat et de l’AN, y ont assisté.

Le président de l’AN Vuong Dinh Huê a prononcé le discours d’ouverture de la session.

Lors de cette session, les députés étudieront pour approbation les projets d’amendement de la loi foncière et de la loi sur les établissements de crédit. Une résolution sur certains mécanismes et politiques spécifiques visant à résoudre des difficultés et accélérer la mise en œuvre des programmes cibles nationaux sera également au menu, ainsi que des plans concernant les investissements publics.

Avant l’ouverture de la 5e session extraordinaire, l'Assemblée nationale (AN) a tenu une séance préparatoire au cours de laquelle elle a écouté un rapport concernant le programme prévu de la 5e session extraordinaire, avant d’en discuter et de le voter pour approbation.

Toujours lors de la séance préparatoire, Nguyên Thi Thanh, membre du Comité permanent de l’AN et présidente de la Commission des affaires des députés auprès du Comité permanent de l’AN, a présenté un rapport du Comité permanent de l’AN sur le soulagement de Nguyên Van Thanh de la délégation parlementaire de la province d'An Giang de ses fonctions en tant que député à la 15e AN.

La 5e session extraordinaire de l’AN devra se clôturer le 18 janvier. -VNA/VI