La 5e session de l’Assemblée nationale (15e législature) s'est ouverte à 09h00 le 22 mai à Hanoï.



La séance d'ouverture a été retransmise en direct par la Voix du Vietnam (VOV1), la Télévision du Vietnam (VTV1) et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale.



Avant l'ouverture de la 5e session, les dirigeants du Parti, de l'Etat, du Front de la Patrie du Vietnam et les députés de l'Assemblée nationale sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.

Des dirigeants du Parti et de l'Etat et des députés lors de la séance d'ouverture de la 5e session de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Lors de cette session, l'Assemblée nationale examinera et approuvera huit projets de loi et trois projets de résolution, dont le projet de loi sur la protection des droits des consommateurs (modifiée), celui sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam, le projet de résolution sur le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Ho Chi Minh Ville.Les députés discuteront en outre de neuf autres projets de loi, ainsi que de plusieurs questions socio-économiques.S’agissant de la supervision, l’Assemblée nationale travaillera sur la mobilisation, la gestion et l'utilisation des ressources pour la prévention et le contrôle du COVID-19, la mise en œuvre des politiques et des lois sur la santé de base et la médecine préventive. Elle examinera et approuvera des résolutions sur le programme de supervision en 2024…L'Assemblée nationale écoutera le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam présenter un rapport de synthèse des opinions et des recommandations des électeurs et du peuple à la 5e session. Elle examinera de plus un rapport sur les résultats de la supervision du règlement des recommandations envoyées par des électeurs à la 4e session. Des séances d’interpellation et des débats sur des questions concernant le personnel sont également prévus…La 5e session a une énorme quantité de travail. Les organes de l'Assemblée nationale ont travaillé en étroite collaboration avec les agences du gouvernement tout au long du processus de préparation pour assurer la qualité des contenus soumis à l’organe législatif.-VNA/VI