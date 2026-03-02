Ouverture de la 55e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale
Dans la matinée du 2 mars, à la Maison de l’Assemblée nationale (AN), à Hanoï. la 55e réunion du Comité permanent de l’AN a débuté.
Présidant l'ouverture, le président de l’AN, Tran Thanh Man, a souligné que le volume des contenus à traiter est considérable. Photo : VNA
La 55e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a débuté dans la matinée du 2 mars, à la Maison de l’AN, à Hanoï. Organisée plus tôt que d'ordinaire et structurée en deux phases distinctes, cette session permet au Comité de l’AN d'examiner en détail dix projets de loi et un projet de Résolution destinés à être officiellement soumis lors de la première session de la prochaine législature.
Présidant l'ouverture, le président de l’AN, Tran Thanh Man, a souligné que le volume des contenus à traiter est considérable, avec un champ d'application vaste et des points de vue encore divergents. Il a exhorté les membres à clarifier les obstacles ainsi que les différentes options politiques proposées. Concernant les lois relatives au domaine judiciaire et aux droits des citoyens, comme celles sur le notariat, l’aide juridique et l’accès à l’information, le dirigeant a précisé que ces textes touchent directement le bien-être et les intérêts de la population. Les dispositions doivent impérativement être claires, intelligibles, faciles à mémoriser, simples à appliquer et à superviser, tout en réduisant au maximum les procédures administratives inutiles.
La la résolution 68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur privé devrait donner un nouvel élan à l’économie, en mobilisant davantage de ressources et en accélérant la transformation du modèle de croissance.