Ouverture de la 4e conférence internationale de la MRC

La conférence internationale de la Commission du fleuve Mékong (MRC). Photo: VNA

La 4e conférence internationale de la Commission du fleuve Mékong (MRC), sur le thème "Innovation et coopération pour un Mékong sécurisé et durable en eau", s'est ouverte dimanche 2 avril à Vientiane, au Laos.

L'événement de deux jours voit la présence de la ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement du Laos, Bounkham Vorachit, des représentant de la MRC, des Comités du Mékong des quatre pays MRC - Laos, Cambodge, Thaïlande et Vietnam - ainsi que plus de 600 experts régionaux et mondiaux des domaines de l'eau et des ressources connexes, de l'énergie, de l'alimentation, du trafic, de la gestion des bassins fluviaux, etc.

Selon la ministre lao Bounkham Vorachit, le gouvernement lao attache une grande importance à la coopération avec les pays du Mékong dans le cadre de l'accord Mékong de 1995, lequel fournit au Laos une base pour promouvoir l'esprit de coopération et de développement durable et équitable dans la région du bassin du Mékong.

Elle a appelé toutes les parties à travailler plus étroitement pour transformer les modalités de gestion de l'eau dans la région, améliorer le partage des données et des informations et renforcer les systèmes de surveillance technologique.

A cette occasion, les participants discutent des perceptions les plus actuelles, des solutions les plus innovantes autour des problèmes du Mékong et d'autres bassins fluviaux.

Le Comité international du Mékong a été créé en 1956, sous le patronage des Nations Unies, dans le but de gérer les ressources du bassin. Durant les années 1960-1970, à cause de la guerre et des instabilités politiques, les coopérations dans ce cadre furent difficiles, voire suspendues. Pourtant, elles se sont toujours maintenues en s’affirmant nécessaires.



En 1995, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam ont signé un accord de coopération à propos du Mékong. Une commission internationale, dénommée la Commission du fleuve Mékong (Mekong River Commission - MRC), a pour mission la gestion des conflits et problèmes liés au fleuve, le tout dans une perspective affichée de développement durable. Cet accord est l'unique base juridique de la région visant la gestion et le développement du bassin du Mékong sous un angle transnational.