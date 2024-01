Ouverture de la 29e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale

La 29e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a débuté dans l'après-midi du 8 janvier sous l’égide du président de l'AN Vuong Dinh Huê.

Au cours de la session, qui durera jusqu'au 9 janvier, le Comité permanent de l'AN donnera des opinions sur les rapports d'explication, de réception et de révision des projets de loi sur le foncier (modifié) et sur les institutions de crédit et les investissements publics.

Les députés débattront également du projet de Résolution lié aux mesures spécifiques pour les programmes nationaux, ainsi que de l’extension du budget consacré à l’investissement public pour la période 2021-2025.