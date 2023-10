Ouverture de la 27e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

La 27e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale a débuté dans matinée du 11 octobre à Hanoï.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, prend la parole lors de la réunion. Photo: VNA Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a indiqué que cette réunion devrait durer cinq jours et porterait sur 16 groupes de questions importantes.

Parmi ces sujets, 12 concernent des contenus qui seront soumis à l’Assemblée nationale lors de sa 6e session.

Il s’agit de rapports du gouvernement sur la mise en œuvre de plans de développement socio-économique ; de rapports du gouvernement sur les questions budgétaires et financières ; d’un rapport sur les résultats du suivi de la résolution et de la réponse aux recommandations des électeurs envoyées à la 5e session de la 15e Assemblée nationale ; d’un rapport du gouvernement sur l'accueil des citoyens et la résolution des plaintes et des dénonciations en 2023.

En outre, les participants discuteront d’un rapport du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam synthétisant les opinions et recommandations des citoyens envoyés à la 6e session de l'Assemblée nationale.

Sont également au menu un rapport sur les résultats de la révision du système de documents juridiques mis en œuvre par le gouvernement, un rapport du gouvernement sur les résultats et les difficultés dans la mise en œuvre de trois programmes cibles nationaux au cours de la période 2021-2023.

De plus, les débats porteront sur la mise en œuvre de la Résolution n° 43/2022/QH15 de l'Assemblée nationale relative aux politiques budgétaires et monétaires pour soutenir le programme de reprise et de développement socio-économique ; le projet de résolution de l'Assemblée nationale sur le pilotage de certains mécanismes et politiques visant à éliminer des obstacles relatifs aux investissements dans la construction d'ouvrages de circulation routière ; la préparation des votes de confiance pour les postes élus ou approuvés par l'Assemblée nationale lors de la 6e session ; le projet de résolution de l'Assemblée nationale sur l'application pilote de politiques de soutien aux investissements dans le domaine de la haute technologie ; et le programme de la 6e session de l’Assemblée nationale.

Outre ces 12 groupes de contenus, le Comité permanent de l’Assemblée nationale procédera à la supervision thématique concernant la mise en œuvre des politiques et des lois sur le développement énergétique au cours de la période 2016-2021. Il travaillera également sur des questions financières concernant la politique d’aide au loyer du logement pour les travailleurs, les aides étrangères pour la province de Quang Binh en 2023, les propositions de nomination d’ambassadeurs vietnamiens.