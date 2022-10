Ouverture de la 16e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale

La 16e réunion du Comité permanent de la 15e Assemblée nationale s’est ouverte le 10 octobre à Hanoï.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue préside la séance d'ouverture de la 16e réunion du Comité permanent. Photo: VNA



C’est la dernière réunion du Comité permanent pour se préparer à la 4e session de la 15e Assemblée nationale qui s’ouvrira le 20 octobre prochain, a déclaré le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Durant trois jours, le Comité permanent évaluera et donnera des avis sur le rapport du gouvernement et le rapport d’inspection des Commissions des finances et du budget et de l’économie de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2022. Des députés discuteront des plans de développement socio-économique et de répartition budgétaire en 2023.

Le Comité permanent donnera également des avis sur le rapport de la délégation présidentielle du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et de la Commission des aspirations du peuple sur le collecte des opinions des électeurs adressés au 4e session de l’Assemblée nationale.

La mise en œuvre de la Résolution No 30/2021/QH15 de la 15e Assemblée nationale, de la Résolution No 54/2017/QH14 de la 14e Assemblée nationale et de la Résolution No 115/2020/QH14 de la 14e Assemblée nationale sera également discutée.

Lors de la 16e réunion, le Comité permanent donnera également des avis sur le travail de personnel, a annoncé le président Vuong Dinh Hue.