Ouverture de la 14e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale à Hanoï

La 14e session du Comité permanent de la 15e Assemblée nationale (AN) a débute le 9 août à Hanoï, sous l’égide du président de l’AN Vuong Dinh Hue.

Selon Vuong Dinh Hue, durant 2,5 jours de travail, les députés se concentreront sur certaines questions comme les résultats de la supervision thématique de l'application des politiques et lois concernant l'épargne et la lutte contre le gaspillage pour 2016-2021, le plan d'investissements publics à moyen terme sur la période 2021-2025, le soutien financier aux salariés et aux employeurs impactés par la pandémie de COVID-19.

Les députés adopteront deux projets de Résolution portant sur la création du bourg de Binh Phu, dans la province de Tiên Giang (Sud) ainsi que de la commune de Chon Thanh et ses quartiers, dans la province de Binh Phuoc (Sud).

Ils examineront la possibilité d’introduire, dans le programme législatif de 2023, les amendements de la loi sur la gestion et l’utilisation des fonds publics dans les entreprises.

Les séances “Question-Réponse” auront lieu le 10 août avec la participation en ligne des députés de 62 villes et provinces sur les questions relevant du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les thèmes abordés seront la garantie de la cybersécurité, la lutte contre les crimes de haute technologie ou encore la culture, les sports et le tourisme.