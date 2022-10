Ouverture de la 12e réunion des ministres de l'Education de l'ASEAN

La 12e réunion des ministres de l'Education de l'ASEAN (ASED) s'est ouverte jeudi 13 octobre à Hanoï, sous la présidence du ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son.

En effet, le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation assume la présidence tournante de la coopération régionale dans ce domaine pour la période 2022-2023.

Présent à la séance d’ouverture, le vice-Premier ministre vietnamien Vu Duc Dam a souligné l’importance que le Vietnam accorde au secteur de l’éducation, précisant qu’au moins 20% du budget de l'État y est consacré.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien créerait des conditions propices au ministère de l’Education et de la Formation pour promouvoir la mise en œuvre des accords conclus lors de cette réunion.

Pour sa part, le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, a déclaré que pour le mandat 2022-2023, son ministère privilégiait, entre autres, la santé mentale des élèves, le renforcement de l’éducation sur la protection de l'environnement et le changement climatique, la garantie d’un accès équitable et de qualité à l’éducation, la promotion de la transformation numérique et de la cybersécurité, l'innovation dans l'enseignement supérieur.

Le Vietnam s’engage à faire de son mieux pour réaliser les principales priorités et orientations de l'éducation de l'ASEAN dans les temps à venir, a-t-il souligné.

Après cette réunion, le ministre Nguyen Kim Son présidera le 14 octobre la 6e réunion des ministres de l'Education de l'ASEAN+3 (APT EMM) et la 6e réunion des ministres de l'Education du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS EMM).