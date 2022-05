Ouverture de la 11e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

La 11e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale a commencé le 11 mai à Hanoï, sous la présidence du président de l’organe législatif, Vuong Dinh Hue.

La réunion de trois jours porte sur de nombreuses questions importantes, notamment les préparatifs de la 3e session de l’Assemblée nationale, qui devrait débuter le 23 mai prochain.

Outre les préparatifs pour la prochaine session, le Comité permanent doit travailler sur un projet de résolution portant promulgation du Règlement de session de l'Assemblée nationale (amendé), une proposition de modification du Programme d’élaboration de lois et ordonnances en 2022. Il donnera des avis sur un rapport d'évaluation supplémentaire des résultats de la mise en oeuvre des tâches de développement socio-économique et du budget de l'État en 2021, ainsi que la situation socio-économique et budgétaire lors des premiers mois de 2022…

Les participants discuteront de la soumission à l'Assemblée nationale, pour examen et décision, de l’investissement dans le projet de 4e rocade de la région de la capitale Hanoï, le projet de 3e rocade de Ho Chi Minh-Ville, ainsi que des projets d’autoroutes.

Un rapport d’audit sur l’utilisation de ressources et moyens dans la réalisation des tâches de prévention et de contrôle de l’épidémie est également au menu.

A propos de la supervision, le Comité permanent donnera des avis sur un rapport concernant les résultats de la supervision du règlement et réponse aux recommandations des électeurs envoyées à la 2e session de la 15e législature de l’Assemblée nationale. Le programme de travail comprend aussi un projet de rapport résumant les avis et recommandations des électeurs envoyés à la 3e session de l’Assemblée nationale…-VNA/VI