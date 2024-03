Ouverture de l'Amazing Bình Định Fest 2024

La Semaine de la culture, des sports et du tourisme de Binh Dinh 2024 (Amazing Bình Định Fest 2024) s’est ouverte vendredi soir 22 mars, avec une programmation foisonnante.

Soirée inaugurale de la Semaine de la culture, des sports et du tourisme de Binh Dinh 2024. Photo: VNA

Outre la soirée d’ouverture avec la présence de chanteurs vietnamiens et étrangers, les temps forts comprennent deux chamionnats, des spectacles de musique de rue, la soirée des arts martiaux Binh Dinh et le carnaval de rue, a fait savoir le président du Comité populaire provincial de Binh Dinh, Pham Anh Tuân.



Le Championnat du monde UIM — ABP Aquabike se tient du 22 au 24 mars et le Championnat du monde UIM F1H2O Grand Prix de Binh Dinh prévu du 29 au 31 mars, a-t-il précisé.



Ces deux championnats réunissent des meilleurs sportifs et constituent une excellente occasion pour mettre en œuvre les modèles d’économie évènementielle et sportive à Binh Dinh et dans d’autres localités du pays.



En particulier, un certain nombre de programmes culturels sont proposés pour la première fois à Binh Dinh, notamment des spectacles de drones et des soirées musicales internationales avec des stars connues du monde.



Au menu figurent également des activités sportives nautiques et aériennes de Quy Nhon, notamment du Flyboard, du parapente et du jet board, pour le bonheur des touristes vietnamiens et étrangers.



En 2023, Binh Dinh a accueilli plus de 5 millions de touristes générant plus de 16.000 milliards de dongs (plus de 247 millions de dollars) de recettes, en hausse de 25% en glissement annuel. En 2024, la province cible 6 millions de touristes. –VNA/VI