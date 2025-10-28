Ouverture d'une formation pour les femmes Casques bleus à Hanoï

Le Département des opérations de maintien de la paix, relevant du ministère de la Défense, a lancé le 27 octobre une formation sur les opérations de maintien de la paix destinée aux femmes officiers, avec le soutien d'ONU Femmes et de l'Australie.

Cette formation, qui se déroulera jusqu'au 14 novembre au siège dudit département à Hanoï, vise à transmettre les connaissances fondamentales et les compétences professionnelles en matière de maintien de la paix des Nations Unies aux femmes officiers de l'Armée populaire du Vietnam et de plusieurs autres pays membres de l'ONU. Elle vise à les aider à se préparer à leur déploiement dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies tout en promouvant la participation pleine, égale et significative des femmes aux opérations de paix mondiales, un objectif clé des Nations Unies.

Cette formation reflète également la coopération croissante du Vietnam dans le maintien de la paix des Nations Unies avec ses partenaires internationaux, notamment l'Australie, l’ONU Femmes, le Service intégré de formation des Nations Unies (SIF) et d'autres pays participants.

Trente femmes officiers de 15 pays participent à la formation. Elles bénéficient d'une formation au leadership, à l'autonomisation et au réseautage pour les femmes dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, ainsi que d'une formation de base et avancée sur les fonctions d'officier d'état-major, les exercices situationnels et la préparation aux missions.

Le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a déclaré que c'était la première fois que l'ONU Femmes, l'Australie et le Vietnam organisaient conjointement une formation spécialisée dans le maintien de la paix destinée aux femmes officiers de 15 pays de la région et d'ailleurs. Cet événement intervient alors que le Vietnam renforce son engagement dans les activités de maintien de la paix de l'ONU, avec un nombre croissant d'officières bien formées et compétentes rejoignant les missions.

Cela démontre l'engagement et le soutien fermes du Vietnam envers le programme des Nations Unies pour les femmes, la paix et la sécurité, a-t-il déclaré.

L'ambassadrice adjointe d'Australie au Vietnam, Renée Deschamps, a souligné que cette formation constituait un exemple marquant du partenariat croissant entre l'Australie et le Vietnam dans le cadre de leur accord de partenariat bilatéral pour le maintien de la paix.

Elle a insisté sur le fait que la participation des femmes est essentielle à la paix et à la sécurité dans le monde, affirmant que cette formation permettrait d'autonomiser les femmes officiers, d'améliorer leurs compétences professionnelles et de mieux les préparer à relever les défis sécuritaires actuels et futurs.

La représentante d'ONU Femmes au Vietnam, Caroline Nyamayemombe, a noté que le maintien de la paix était un domaine traditionnellement dominé par les hommes, mais que la participation active des femmes officiers montrait une évolution positive vers l'inclusion et l'efficacité.-VNA/VI