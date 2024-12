Ouverture d'un restaurant de pho vietnamien à Sydney

Le restaurant "Pho Hanoi 1979" a ouvert ses portes le 2 décembre au 128 rue Burwood, à Sydney, en Australie.



Dès son inauguration, le restaurant a attiré une foule de gourmands en quête d'un véritable bol de pho vietnamien.



Tommy Le, gérant de "Pho Hanoi 1979", a souligné lors d'un échange avec un correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) que la popularité du pho vietnamien ne cesse de croître en Australie, où de nombreux clients lui ont exprimé leur désir de retrouver les saveurs authentiques de ce plat.

C'est ainsi qu'avec quelques amis vietnamiens, il a fondé "Pho Hanoi 1979", un restaurant proposant un pho traditionnel pour combler la nostalgie des Vietnamiens en Australie et faire découvrir cette spécialité aux Australiens. Tommy Le est convaincu que les techniques de cuisson traditionnelles associées à des ingrédients naturels et l'absence de glutamate monosodique feront de "Pho Hanoi 1979" un incontournable pour les amateurs de pho les plus exigeants.



Le pho est une caractéristique unique de la cuisine vietnamienne, une partie de l'âme nationale. En raison de cette particularité, le nom de ce plat traditionnel vietnamien est désormais devenu un nom propre dans une série de dictionnaires célèbres à travers le monde et est présent dans plus de 50 pays. -VNA/VI