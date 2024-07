Ouverture d'un festival international de cuisine et de musique à Quang Binh

Un festival international de cuisine et de musique s'est ouvert le 10 juillet dans la ville de Dong Hoi, province de Quang Binh (Centre), comme le point d'orgue de la série d'événements de la Semaine du tourisme de Quang Binh 2024.

Des visiteurs à l'événement. Photo: VNA

Avec 50 stands de restauration et 40 autres de produits du programme "One Commune One Product" (OCOP - Chaque commune un produit), le festival vise à honorer et à promouvoir les valeurs et les images culturelles de Quang Binh en particulier et des régions en général auprès des résidents locaux et des touristes.

Les visiteurs pourront également profiter de spectacles musicaux et de jeux folkloriques.

En particulier, le soir du 12 juillet, un programme de musique de danse électronique (EDM) et un feu d'artifice à basse altitude auront lieu.

Clôture le 14 juillet. -VNA/VI