Ouverture d'un Espace du livre francophone à Ben Tre

Un Espace du livre francophone a été inauguré le 1er décembre dans la province méridionale de Ben Tre par la Bibliothèque nationale du Vietnam, en collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Cérémonie d’inauguration de l’Espace du livre francophone à Ben Tre. Photo: VNA



Cet Espace du livre comprend plus de 570 livres en langue française dans les domaines des sciences sociales, de l'économie, de l'éducation, des langues, des sciences appliquées, de la santé, de l'agriculture, de l’art, du sport, de la littérature... La moitié des livres sont destinés à la jeunesse.

Selon Kieu Thuy Nga, directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam, le projet d'établir des Espaces du livre francophone est mis en œuvre de 2020 à 2022 à la Bibliothèque nationale du Vietnam à Hanoï et aux bibliothèques provinciales de huit autres localités que sont Hai Phong, Quang Ninh (Nord), Nghe An, Khanh Hoa (Centre), Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre), Ben Tre, Binh Duong et Can Tho (Sud).

Le projet permet aux lecteurs francophones d'avoir accès aux différentes cultures des pays francophones à travers des livres sélectionnés, contribuant ainsi au renforcement de la solidarité et l'amitié entre les peuples des pays de la communauté francophone.

Ces dernières années, la province de Ben Tre a mis en place un programme de renforcement de l'enseignement du français dans les écoles. La langue française est actuellement enseignée dans sept collèges et lycées de la localité.