En 2022, la journaliste et réalisatrice Nguyên Bông Mai a effectué un voyage transvietnamien de 99 jours dans le but de découvrir la culture des 54 ethnies du Vietnam, leurs costumes et leurs musiques en particulier. Elle en a aussi profité pour appeler les femmes à «Oser vivre une vie brillante», à briser les préjugés sociaux et à repousser leurs propres limites pour réaliser leurs rêves.

Nguyên Bông Mai a sillonné le Vietnam du Nord au Sud, en voiture, du 2 février au 6 juin 2022. Ce périple l’a conduite notamment dans les régions montagneuses peuplées d’ethnies minoritaires.

«J’ai voyagé toute seule. En fait, ma fille m’a accompagnée pour quelquels trajets courts. Elle avait envie, elle aussi, de découvrir notre pays. J’ai parcouru plus de 10.000 kilomètres pour me rendre dans 44 des 63 provinces et grandes villes où j’ai découvert la vie et la culture de différentes ethnies du Vietnam. Mon voyage a duré 99 jours mais j’en ai passé 56 dans le Nord-Ouest et dans le Nord-Est, des régions où l’homme et les paysages naturels sont magnifiques et la culture est authentique. Je n'ai jamais fait un voyage aussi long», nous confie-t-elle.

Lors de son voyage, Nguyên Bông Mai a rencontré de nombreuses minorités ethniques et immortalisé sur sa pellicule leur vie de tous les jours. Elle a pu rendre visite et aider des personnes en situation difficile. Truc Lam, sa fille, s’en souvient bien…

«Même si ma maman voyageait toute seule, ce n’est pas une solitaire. Partout où elle est allée, elle a été accueillie à bras ouverts comme si elle faisait partie de la famille», nous confie-t-elle.

De retour à Hanoi, Nguyên Bông Mai a inauguré le 18 février une exposition intitulée “Osez vivre une vie brillante” au Musée des femmes vietnamiennes. Parrainée par l’UNESCO Vietnam, son exposition est comme un carnet de voyage dans lequel elle fait découvrir aux visiteurs 55 costumes de 35 des 54 ethnies du Vietnam. Elle nous fait part aussi de ses émotions et des expériences qu’elle a vécues durant 99 jours. À noter qu’elle a offert 30 des photos prises pendant son voyage au Musée des femmes vietnamiennes. Minh Anh, guide bénévole, était présente le jour du vernissage.

“L'exposition a débuté le 18 février. C’était samedi, ce qui fait que les visiteurs sont venus très nombreux: environ 800 personnes, avec une bonne proportion de touristes étrangers, des Australiens, des Canadiens, des Malaisiens et des Chinois... Je leur ai raconté des anecdotes pour qu’ils comprennent mieux la culture et les costumes traditionnels de certaines ethnies”, nous explique-t-elle.

Pour Pham Hông Hà, un visiteur hanoien, la visite valait assurément le détour…

“Les photos sont intéressantes, certes, mais les histoires qui se cachent derrière m’intéressent tout autant. L’auteure a collecté de nombreuses données sur les femmes issues de différentes ethnies du Vietnam. À mon avis, c’est un travail pénible et peu de gens peuvent le faire”, nous dit-il.

Mais cette exposition n’est qu’une partie d’un grand projet que Nguyên Bông Mai veut absolument réaliser.

“En août prochain, je publierai deux livres. L’un sur les costumes des femmes des minorités ethniques et l’autre qui est en fait un carnet de voyage dans lequel je vais raconter mon parcours juste pour partager mes expériences et promouvoir une vie positive. En ce qui concerne le livre sur les costumes, je n’ai pas l’ambition de faire œuvre de chercheur. C’est juste le point de vue d'une amoureuse de la culture vietnamienne. J’ai aussi l’intention de faire un autre projet, cette fois sur la musique des ethnies. Pendant mon voyage, j'ai enregistré 49 mélodies de différentes groupes ethniques au Vietnam”, nous confie-t-elle.

Avec son voyage, Nguyên Bông Mai incite les jeunes à vivre leurs rêves plutôt qu’à rêver leur vie… Ses photos contribuent également à promouvoir la diversité culturelle des 54 ethnies du Vietnam. -VOV/VNA/VI