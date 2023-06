Opportunités pour les entreprises de l'UE d'investir dans l'industrie agroalimentaire

La page Vietnam Briefing a publié un article analysant les perspectives de croissance de l'industrie de transformation alimentaire du Vietnam et comment les entreprises de l'Union européenne (UE) peuvent tirer parti des opportunités actuelles sur le marché.

La chaîne de production de Vinamilk. Photo : VNA



La demande intérieure croissante contribue également à l'industrie de fabrication et de transformation des aliments du pays. À mesure que le niveau de vie augmente dans tout le pays, la consommation intérieure augmente également, ce qui se reflète dans la demande croissante de services alimentaires et de produits agricoles de haute qualité.

La classe moyenne en hausse au Vietnam, qui devrait représenter environ 40 % de la population nationale d'ici 2030, devient un moteur clé de la croissance de cette industrie.

Selon Statista, les Vietnamiens dépensent entre 20 et 48 % des revenus de leur famille pour la nourriture et les boissons.

Selon Vietnam Briefing, il existe des avantages pour les entreprises de l'UE lorsqu'elles investissent dans l'industrie agroalimentaire vietnamienne.

Premièrement, les entreprises de l'UE ont un avantage considérable par rapport à de nombreux autres pays développés. C'est le résultat de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Au cours des 10 prochaines années, cet accord éliminera presque toutes les taxes à l'importation entre le Vietnam et l'UE.

Deuxièmement, c’est la demande croissante de produits alimentaires de haute qualité. Les investisseurs de l'UE peuvent profiter du goût croissant pour les produits haut de gamme, de haute qualité et biologiques au Vietnam.

Troisièmement, le Vietnam dispose d’une solide infrastructure de transformation des aliments. De plus, les coûts de main-d'œuvre relativement bas au Vietnam font du pays une option compétitive pour la fabrication ou la relocalisation des installations de production et de transformation.



L'industrie agroalimentaire vietnamienne devient de plus en plus un pôle d'attraction pour les investissements étrangers. Le rythme rapide de développement, les fortes perspectives de croissance ainsi que le soutien du gouvernement créent un environnement idéal pour les entreprises étrangères pour investir, par le biais de la création de nouvelles entités, de coentreprises ou de fusions et acquisitions.