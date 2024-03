Opportunités en or pour développer le tourisme de croisière à Nha Trang

Actuellement, le tourisme de croisière se développe bien dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre). Profitant des avantages existants, le secteur touristique local continue d'améliorer ses mécanismes et de créer davantage de services pour répondre aux besoins des croisiéristes en matière de divertissement et de shopping.

Le navire de croisière Seven Seas Explorer a jeté l'ancre au port de Nha Trang. Photo: laodong.vn

En mars 2024, le navire de croisière Arcadia battant le pavillon des Bermudes a amené plus de 1.700 touristes à Nha Trang lors d’un voyage à travers l'Asie. Les touristes à son bord viennent principalement de pays d’Europe, des Etats-Unis et du Canada.

L’Arcadia n'a été que l'un des nombreux paquebots internationaux ayant choisi Nha Trang comme lieu d'escale lors de ces derniers temps.

Nha Trang est considérée comme une localité riche de potentiels et avantages pour le développement du tourisme de croisière

. Selon le Service du Tourisme de la province de Khanh Hoa, Nha Trang a un avantage très particulier en matière d'accueil de croisiéristes: un accès facile au centre-ville depuis le port. La ville compte en outre de nombreux sites et produits touristiques attrayants tels que la pagode Long Son, les tours de Ponagar, le village artisanal de Truong Son...

Nguyen Thi Le Thanh, directrice du Service du Tourisme de Khanh Hoa, a déclaré que cette province était déterminée à faire de sorte que dans le temps à venir, le tourisme de croisière soit l'une des sources principales du tourisme provincial.

Les organes compétents de Khanh Hoa ont demandé aux unités touristiques de promouvoir la communication et d'améliorer la qualité des ressources humaines. Ils encouragent également les localités et les entreprises à créer des produits uniques, à développer des modèles d'écotourisme et à faire découvrir la culture locale aux visiteurs internationaux. -VNA/VI