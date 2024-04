Opportunités de l’économie créative

L’économie créative contribue grandement au développement économique et à l’enrichissement d’un pays, en particulier dans les pays en développement, d’assemblage et d’exportation de matières premières comme le Vietnam.

Afin d'aider le gouvernement à élargir un nouvel espace économique afin de promouvoir la croissance, l'Institut central de gestion économique (CIEM) mène des recherches sur le développement de l’économie créative. Le contenu se concentre sur la systématisation des concepts de base de l'économie créative, l’examen des principales tendances de développement de celle-ci dans la région et dans le monde, les expériences de certains pays, afin de les comparer avec la situation actuelle au Vietnam et proposer des recommandations et politiques.

Selon l'évaluation du CIEM, en 2020, le Vietnam se classait au 8ème rang mondial en termes de valeur des exportations. Les secteurs économiques créatifs comprennent l'artisanat, la mode et le design, les arts culinaires, les arts du spectacle, les arts visuels, le cinéma et les médias, les technologies de l'information et le logiciel, ainsi que le tourisme et le patrimoine culturel, la musique et le divertissement, la création de contenu numérique (blogs, vlogs, podcasts et réseaux sociaux), le marketing et la publicité numériques... .

Dr. Tran Thi Hong Minh, directrice du CIEM, a déclaré que le Vietnam était conscient du potentiel de développement de son économie créative.

Selon le Dr Vo Tri Thanh, directeur de l'Institut de recherche sur le commerce et la concurrence, l'économie créative recoupe de nombreux domaines, mais le développement de l’économie créative est associé à des empreintes personnelles.

Déclarant que la propriété intellectuelle est l'épine dorsale et l'élément vital de l'économie créative, Nguyen Thi Hoang Hanh, directrice du Centre de recherche, de formation, d'assistance et de conseil de l'Office national de la propriété intellectuelle, a affirmé que la mise en œuvre de la propriété intellectuelle encourage les créateurs à poursuivre leurs recherches et, en même temps, permettra aux investisseurs de se sentir en sécurité lorsqu'ils investissent des capitaux dans les industries créatives. C’est une question à laquelle le Vietnam doit prêter attention lorsqu’il promeut l’économie créative.



En 2020, le Vietnam a été évalué au troisième rang parmi les 10 principales économies en développement exportant des produits innovants avec une valeur d'exportation de plus de 14 millions de dollars, représentant 2,7% du chiffre d'affaires global mondial et 5% du chiffre d'affaires total des exportations nationales. Le facteur qui soutient l’économie créative au Vietnam est sa population jeune et experte en technologies, les politiques favorables de l’État, un riche patrimoine culturel, un processus de numérisation rapide et le renforcement de l’intégration à l’économie mondiale. – VNA/VI