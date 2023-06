Opportunités de coopération dans les transports entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire

Le ministre des Transports Nguyen Van Thang a rencontré le 15 juin à Hanoï Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en visite officielle au Vietnam.

Le dirigeant de Côte d'Ivoire a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine des transports à travers des activités concrètes et substantielles. En conséquence, l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire créera des conditions favorables pour que les commerçants voyagent entre les deux pays, recherchent des opportunités de coopération. Parallèlement à cela, les deux parties peuvent renforcer la coopération dans le transport maritime, exploiter le potentiel de transport de marchandises.

Actuellement, le Vietnam est un partenaire commercial majeur de Côte d'Ivoire dans l'importation des articles tels que les noix de cajou, le fil de coton. En inverse, la Côte d'Ivoire veut devenir un port d'entrée, de transbordement des produits électroniques, textiles... du Vietnam exportés vers les pays d'Afrique de l'Ouest.

Le ministre des Transports Nguyen Van Thang a exprimé sa joie devant le fait que malgré l'impact de la pandémie de COVID-19, la coopération économique et commerciale entre les deux pays s'était toujours développée de manière stable. Depuis 2015, le chiffre d'affaires commercial entre les deux pays a rapidement augmenté. La Côte d'Ivoire est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique avec un chiffre d'affaires enregistré de 1,04 milliard de dollars en 2022.

Il a applaudi l’accélération des négociations pour la signature de l’accord de coopération économique et commerciale Vietnam-Côte d'Ivoire. C'est la base pour promouvoir l'économie et le commerce des deux pays. C'est la prémisse pour augmenter l'offre de marchandises afin de développer les routes maritimes spécialisées et d'ouvrir des vols directs entre les deux pays dans l'avenir, a-t-il ajouté.

Les deux parties sont convenues de promouvoir les négociations et de signer un accord bilatéral de transport aérien pour ouvrir des vols directs entre les deux pays et un accord maritime pour renforcer la coopération maritime, réduire les frais de fret maritime.

Les deux parties ont également convenu d'accroître le partage d'informations, de promouvoir la présence et l'investissement des entreprises vietnamiennes en Côte d'Ivoire ainsi que d'attirer les entreprises de Côte d'Ivoire venues fait des affaires au Vietnam.