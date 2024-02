Opportunités d’augmenter les exportations de produits carnés vers la Chine

Selon le Département de l'import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce), au début de l'année 2024, la Chine a accepté d'examiner les documents permettant au Vietnam d'exporter de la viande de volaille. Il s’agit d’une opportunité pour les entreprises nationales de promouvoir les exportations de viande vers ce marché très prometteur.

Selon les données du Département général des douanes, en 2023, le Vietnam a exporté 22 450 tonnes de viande et de produits carnés pour une valeur de 110,35 millions de dollars, soit une augmentation de 19% en volume et de 30,4% en valeur par rapport à 2022.

La viande et les produits carnés vietnamiens sont exportés vers 28 pays et territoires à travers le monde, en tête Hong Kong (Chine), Chine , Belgique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Malaisie, Cambodge, France, États-Unis.

Hong Kong (Chine) reste le plus grand marché avec 42,88% du volume et 54,44% de la valeur, soit 9 630 tonnes et 60,07 millions de dollars, affichant une augmentation de 25,3% en volume et de 41% en valeur par rapport à 2022. - VNA/VI