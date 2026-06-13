Le ministère vietnamien des Finances a signé, le 12 juin à Hanoï, onze accords de rétrocession de prêts issus de l’aide publique au développement (APD) du Japon, accordée par l’intermédiaire de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), avec huit provinces montagneuses du Nord du pays.

Cérémonie de signature d'onze accords de prêts japonais pour huit provinces du Nord. Photo: thoibaonganhang.vn

Les accords, d’une valeur totale de 39,256 milliards de yens, soit environ 6.680 milliards de dôngs, visent à financer des projets de développement rural résilients aux catastrophes naturelles ainsi que des infrastructures adaptées au changement climatique au bénéfice des minorités ethniques des régions montagneuses et de moyenne montagne du Nord.

Les provinces concernées sont Cao Bang, Diên Biên, Lai Châu, Lang Son, Lao Cai, Son La, Thai Nguyên et Tuyên Quang.

Lors de la cérémonie de signature, le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, a souligné l’importance particulière de cet événement, qui marque la conclusion des premiers contrats de rétrocession de prêts fondés sur le premier accord de prêt bilatéral mis en œuvre après la réorganisation des unités administratives et le déploiement du modèle d’administration locale à deux niveaux au Vietnam.

Le vice-ministre des Finances s'exprime lors de la cérémonie. Photo: thoibaonganhang.vn

Selon lui, ces accords constituent la première étape de la mise en œuvre des projets financés par les prêts référencés VN24-P1 et VN25-P1 dans les huit provinces bénéficiaires. Ils établissent non seulement le cadre juridique nécessaire à l’exécution des projets, mais définissent également clairement les responsabilités des parties en matière de gestion et d’utilisation efficace des ressources empruntées, de renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique et aux catastrophes naturelles, ainsi que du respect des obligations de remboursement envers le budget central.

Le vice-ministre a estimé que, dans le contexte de la mise en place du nouveau modèle d’administration locale, ces accords contribuent à renforcer l’autonomie et la responsabilité des autorités provinciales tout en garantissant la discipline budgétaire et la sécurité de la dette publique nationale.

Il a également salué les efforts de coordination, le sens des responsabilités et l’engagement des collectivités locales dans la préparation et la finalisation des procédures nécessaires à la signature des contrats. Grâce à l’implication des autorités provinciales, à la coopération efficace des services compétents et au soutien des partenaires de développement, les projets devraient être mis en œuvre dans les délais prévus et produire des retombées socio-économiques significatives, a-t-il ajouté.

De son côté, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a déclaré que cette signature constituait une étape importante dans la mise en œuvre de l’APD japonaise destinée aux provinces montagneuses du Nord du Vietnam. Il a rappelé qu’un accord relatif à la province de Yên Bai avait déjà été signé en mars 2026 entre les représentants japonais et le ministère vietnamien des Finances.

Selon le diplomate, l’accord de prêt officiel a été conclu sous le témoignage du Premier ministre japonais lors de sa récente visite au Vietnam, faisant de cette initiative un jalon important de la coopération bilatérale et un facteur de consolidation de la confiance mutuelle dans le cadre du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Dans le cadre du programme, les représentants des huit provinces ont signé les contrats de rétrocession avec le ministère des Finances ainsi qu’un engagement commun visant à assurer le décaissement intégral des fonds extérieurs conformément aux objectifs fixés.

Au nom des collectivités bénéficiaires, le vice-président du Comité populaire provincial de Tuyên Quang, Hoang Gia Long, a souligné que la région montagneuse du Nord revêt une importance stratégique pour le pays, abritant une forte population issue des minorités ethniques dont les moyens de subsistance reposent largement sur l’agriculture, un secteur particulièrement vulnérable aux effets croissants des catastrophes naturelles et du changement climatique.

Il a affirmé que les financements concessionnels de la JICA contribueraient non seulement à moderniser les infrastructures et à renforcer la résilience climatique des territoires, mais également à améliorer les conditions de vie des populations locales grâce à l’accès à des technologies, à des connaissances et à des méthodes de gestion avancées. Ces projets devraient ainsi favoriser un développement durable et réduire les écarts de développement entre les différentes régions du pays.

Les provinces bénéficiaires se sont engagées à mettre en œuvre les projets de manière proactive et rigoureuse, à respecter les réglementations relatives à l’investissement public, aux marchés publics et à la gestion des fonds de l’APD, à mobiliser en temps voulu les ressources de contrepartie nécessaires et à coopérer étroitement avec le ministère des Finances, les ministères concernés et la JICA afin de résoudre rapidement les difficultés susceptibles de survenir.

Elles ont également réaffirmé leur engagement à assurer le suivi, l’évaluation et la présentation des rapports conformément aux exigences vietnamiennes et à celles du bailleur de fonds, ainsi qu’à honorer pleinement leurs obligations de remboursement du principal et des intérêts, afin de garantir l’utilisation efficace de l’APD et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable dans les provinces montagneuses du Nord. -VNA/VI