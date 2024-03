ONU : le Vietnam continue d'appeller à une cessez-le-feu à Gaza

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a exprimé sa profonde préoccupation face au conflit prolongé et à la crise humanitaire de plus en plus grave à Gaza. L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

Lors d’une séance de débat de l’Assemblée générale des Nations Unies les 4 et 5 mars à New York, le représentant vietnamien a proposé au Conseil de la sécurité de déployer davantage d'efforts pour mettre fin aux combats et promouvoir le dialogue sur la question à Gaza .

Le diplomate vietnamien a une nouvelle fois condamné les attaques visant les civils et les infrastructures civiles essentielles avant d’appeler à un cessez-le-feu et à la libération immédiate et inconditionnelle des otages.

Soulignant l'urgence des activités d'aide humanitaire et le rôle clé de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans le règlement de la question à Gaza, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a proposé de donner la priorité à la sécurité de la population.

Il a également déclaré saluer tous les efforts de médiation internationale visant à promouvoir des négociations de paix sur la base de la « solution à deux États » et des résolutions pertinentes de l'ONU. -VNA/VI