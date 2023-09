ONU : Le Premier ministre participe aux Sommets sur l’ambition climatique et la préparation aux pandémies

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au Sommet sur l’ambition climatique qui a débuté le 20 septembre (heure locale) à New York, au siège des Nations Unies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors du Sommet sur l’ambition climatique. Photo: VNA

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la résolution du changement climat

ique devait avoir une approche mondiale et impliquant tous les peuples, avec des solutions révolutionnaires, complètes, globales, innovantes et créatives.

Il a appelé à une action plus urgente, plus forte et plus responsable pour minimiser l'augmentation de la température de la Terre. Il a également proposé d'établir une nouvelle vision et de prendre des mesures drastiques pour le développement vert, d’accélérer une transition énergétique verte juste et équitable qui place l’humain au cœur. Il a exhorté les pays développés et les organisations internationales à soutenir activement les pays en développement et les pays sous-développés dans les domaines des technologies vertes, de la finance verte, de la gestion verte et de la formation des ressources humaines vertes…

Le chef du gouvernement vietnamien a estimé que les pays développés et les partenaires internationaux devraient doubler le financement des activités d'adaptation d'ici 2025. Il a en outre insisté sur la nécessité de continuer à innover de manière globale dans le système financier mondial pour accroître la capacité de fournir une finance verte, aidant ainsi le monde à mieux répondre aux défis majeurs du changement climatique.

A cette occasion, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam était déterminé à respecter son engagement d'atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050. Et avec le plein soutien de la communauté internationale, le Vietnam s'efforce de réduire rapidement ses émissions de gaz à effet de serre de 43,5% d'ici 2030 et d'atteindre un ratio d'énergies renouvelables de plus de 70% d'ici 2050.

Toujours dans le cadre de la Semaine de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Sommet sur la préparation aux pandémies

a débuté dans l’après-midi du 20 septembre.

Dans son discours prononcé lors de cet événement, Pham Minh Chinh a appelé la communauté internationale à faire des efforts afin que les générations futures n'aient pas à souffrir des catastrophes pandémiques, et à avoir une approche et des solutions mondiales et solidaires.