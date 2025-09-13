Offrandes d’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh

A l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’août, de la Fête nationale et du 56e anniversaire du décès du Président Hô Chi Minh, une cérémonie solennelle d’offrande d’encens en son hommage a eu lieu ce vendredi 12 septembre au Temple du Président Hô Chi Minh, situé au sommet Vua dans le Parc national de Ba Vi (Hanoï). Photo: VNA

A l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’août, de la Fête nationale et du 56e anniversaire du décès du Président Hô Chi Minh, une cérémonie solennelle d’offrande d’encens en son hommage a eu lieu ce vendredi 12 septembre au Temple du Président Hô Chi Minh, situé au sommet Vua dans le Parc national de Ba Vi (Hanoï). A l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’août, de la Fête nationale et du 56e anniversaire du décès du Président Hô Chi Minh, une cérémonie solennelle d’offrande d’encens en son hommage a eu lieu ce vendredi 12 septembre au Temple du Président Hô Chi Minh, situé au sommet Vua dans le Parc national de Ba Vi (Hanoï).

Y étaient présents des dirigeants du Parti et de l’État, dont Hô Duc Phoc, vice-Premier ministre ; Trân Duc Thang, ministre par intérim de l’Agriculture et de l’Environnement ; ainsi que des représentants des ministères, agences centrales, autorités de Hanoï, de la province de Phu Tho, des descendants des familles Nguyên Sinh et Hoang Xuân (originaires de Nghê An), et de nombreux compatriotes.

Dans une atmosphère empreinte de recueillement, les représentants du comité d’organisation ont exprimé avec émotion leur profond respect et leur reconnaissance envers le Président Hô Chi Minh – un grand leader, un héros national, un éminent homme de culture du monde. Le 2 septembre 1969 à 9h47, correspondant au 21e jour du 7e mois lunaire de l’année Ky Dâu, le Président Hô Chi Minh s’est paisiblement éteint, rejoignant les ancêtres et la terre natale après une vie entièrement dédiée à la nation.

Avant son départ, il a laissé un Testament sacré, véritable héritage spirituel inestimable, où il exprimait ses conseils sincères et ses espoirs profonds pour les générations futures. Dans ce testament, il a manifesté son souhait que ses cendres soient dispersées sur trois régions du pays, avec une affection particulière pour le mont Ba Vi – lieu sacré où « le ciel et la terre se rejoignent, où les rivières et les montagnes convergent », considéré comme la montagne mère du peuple vietnamien.

En respectant les vœux exprimés dans son testament, les générations vietnamiennes de l’époque Hô Chi Minh ont choisi d’ériger un temple à son honneur au sommet Vua, à Ba Vi – un lieu symbolique dans la conscience collective des Vietnamiens – afin que les générations d’aujourd’hui et de demain puissent venir s’y recueillir, étudier et suivre son exemple moral.

En commémoration de 56 années de mise en œuvre du Testament, ainsi que des 80 ans depuis la lecture de la Déclaration d’indépendance fondant la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd’hui la République socialiste du Vietnam, le peuple vietnamien, fidèle aux enseignements du Président Hô Chi Minh, a persévéré à surmonter les épreuves, unifier les forces et promouvoir le développement national, élevant la position et la réputation du pays sur la scène internationale.

Dans ce moment de recueillement émouvant, au nom du Parti, du peuple et de l’armée, les représentants présents ont solennellement affirmé leur engagement à continuer d’honorer les valeurs du testament du Président Hô Chi Minh : renforcer l’unité nationale, exploiter au mieux les ressources, faire rayonner la pensée, la morale et le style de vie de l’Oncle Hô, et œuvrer sans relâche pour construire un Vietnam « indépendant, démocratique, unifié et prospère » comme il l’avait tant souhaité.

Le Temple du Président Hô Chi Minh au sommet Vua (qui culmine à 1.296 mètres – les deux autres sommets étant Tan Viên à 1.227 mètres et Ngoc Hoa à 1.131 mètres) couvre une superficie de 150 m². Il est construit selon une architecture traditionnelle vietnamienne avec une structure à piliers en bois, sur deux niveaux, avec huit toits courbés évoquant la solidité et la solennité.

L’architecture du temple se distingue par une harmonie entre le style traditionnel et des éléments modernes, en adéquation avec le souhait exprimé par le Président Hô Chi Minh dans son testament : « construire une maison simple, spacieuse, solide et fraîche, permettant aux visiteurs de s’y reposer ».

Au centre du sanctuaire trône la statue du Président Hô Chi Minh, avec en arrière-plan le drapeau national. Devant la statue est suspendue une fresque gravée de la célèbre maxime : « Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté ». Une pierre monolithique est placée à l’entrée, portant les extraits manuscrits de son testament à l’intérieur, et un extrait de l’oraison funèbre prononcée par le Comité central du Parti en 1969 à l’extérieur. Un tambour de bronze, réplique du tambour de Hy Cương (Phu Tho), est également exposé avec un diamètre de 79 cm (symbolisant les 79 années de vie de l’Oncle Hô) et une hauteur de 69 cm (en mémoire de l’année de son décès – 1969).

Derrière le temple se trouve un bas-relief représentant un tambour de bronze et une carte miniature du Vietnam, accompagnés d’une citation célèbre de Hô Chi Minh pendant la guerre de résistance contre les États-Unis :

« Le Vietnam est un, le peuple vietnamien est un. Les rivières peuvent s’assécher, les montagnes peuvent s’éroder, mais cette vérité ne changera jamais. »

Le temple est un haut lieu de culture spirituelle et patriotique, accueillant régulièrement des cérémonies de commémoration, de prestation de serment pour les nouveaux membres du Parti, et des visites éducatives dans le cadre du mouvement : « Étudier et suivre l’exemple moral de Hô Chi Minh ».

Comme chaque année, à l’occasion de l’anniversaire de son décès (le 21e jour du 7e mois lunaire), les dirigeants du Parti, de l’État, des collectivités locales, ainsi que les descendants des familles Nguyên Sinh et Hoang Xuân venant de Kim Liên (Nam Dan, Nghệ An), et un grand nombre de citoyens de toutes les régions du pays, se réunissent au sommet du mont Vua pour exprimer leur gratitude éternelle envers le Président Hô Chi Minh – l’âme de la nation vietnamienne. -VNA/VI