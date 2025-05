Obsèques nationales de l’ancien président Tran Duc Luong

Dans la matinée du 24 mai, au Funérarium national, situé au n°5 rue Tran Thanh Tong à Hanoï, le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et la famille du défunt ont organisé les obsèques de Tran Duc Luong, ancien membre du Bureau politique, ancien président du Vietnam, selon les rites de deuil national.



À 7h00, la cérémonie d’hommage à Tran Duc Luong a solennellement débuté.



La délégation du Comité central du Parti, dirigé par le Secrétaire général To Lam ; la délégation présidentielle, conduite par le président Luong Cuong ; la délégation gouvernementale, dirigée par le Premier ministre Pham Minh Chinh ; et la délégation parlementaire, conduite par le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, sont venus rendre hommage et présenter leurs condoléances à la famille du défunt.



Les couronnes portaient toutes l’inscription : « Profonde tristesse pour le camarade Tran Duc Luong ! »

La délégation du Comité central du Parti, dirigée par le secrétaire général To Lam, rend hommage à l'ancien président Tran Duc Luong. Photo : VNA

De nombreux dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État ont également exprimé leur hommage et leur sympathie à la famille.



En parallèle, une cérémonie d’hommage a été organisée au Palais de la Réunification à Ho Chi Minh-Ville et à la salle T50 du Commandement militaire de la province de Quang Ngai, localité natale de Tran Duc Luong.



La cérémonie de commémoration se tiendra à 7h00 le 25 mai 2025 au Funérarium national, au n°5 rue Tran Thanh Tong, Hanoï. L’inhumation aura lieu à 15h00 le même jour, au cimetière de sa terre natale - commune de Pho Khanh, cité municipale de Duc Pho, province de Quang Ngai.



Tran Duc Luong, né le 5 mai 1937 à Pho Khanh, district de Duc Pho (aujourd’hui cité municipale de Duc Pho), province de Quang Ngai, résidait au n°298, rue Van Phuc, quartier de Lieu Giai, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï. Il a été membre du Bureau politique, président de la République socialiste du Vietnam, président du Conseil de défense et de sécurité.

Les représentants d'organisations religieuses rendent hommage à l'ancien président Tran Duc Luong au Palais de la Réunification. Photo : VNA

Après une longue maladie, malgré les soins attentifs apportés par le Parti, l’État, les équipes médicales et sa famille, il s’est éteint à 22h51 le 20 mai 2025 à son domicile, à l’âge de 88 ans.



Au cours de plus de 50 années d’engagement révolutionnaire, Tran Duc Luong a grandement contribué à la cause du Parti et de la nation. Il a été décoré de l’Ordre de l’Étoile d’or, de l’Insigne de 65 ans de membre du Parti, ainsi que de nombreuses autres distinctions, décorations et titres honorifiques.-VNA/VI