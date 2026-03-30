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Objectifs spécifiques de développement de la capitale Hanoï

Le 17 mars 2026, le secrétaire général To Lam a signé et promulgué la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique relative à la « Construction et au développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère ». Cette Résolution fixe des objectifs précis pour chaque étape. Concrètement, pour la période 2026-2030, le taux de croissance annuel moyen du PIB régional est supérieur à 11 % ; d’ici 2030, le PIB régional atteindra plus de 113 milliards de dollars américains et le revenu par habitant au moins 12 000 dollars américains.
    

 

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