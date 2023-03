La traçabilité fait partie des enjeux clés de la transformation numérique dans le secteur agricole, selon Nguyen Quoc Toan, directeur du Centre de transformation numérique et de statistiques agricoles (relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural).



Lors d’un forum organisé fin février sur la promotion de la numérisation de la traçabilité des produits agroalimentaires, Nguyen Quoc Toan a souligné l’importance de la participation et de la coordination de toutes les parties concernées dans ce travail, dont l'État, les entreprises, les coopératives et les agriculteurs.



Selon le directeur du Centre de transformation numérique et de statistiques agricoles, actuellement, le Vietnam compte 19.000 coopératives agricoles, 14.200 entreprises agricoles, 7.500 établissements de transformation agricole, 9.400 supermarchés et marchés de niveau 1…



Ce sont ces données qui constituent le Big data de l'industrie agricole, a souligné Nguyen Quoc Toan, ajoutant que la traçabilité doit être menée de façon très spécifique.



En ce qui concerne le système de traçabilité du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Hoai Nam, représentant du Centre de transformation numérique et de statistiques agricoles, a indiqué qu’il comptait plus de 3.964 entreprises avec des codes de traçabilité de 16.987 produits agroalimentaires.



Le système partage à l’heure actuelle des données avec huit systèmes de traçabilité de huit provinces et grandes villes, a ajouté Nguyen Hoai Nam.



Pour assurer l’efficacité de ce système de traçabilité, Nguyen Hoai Nam a souligné l’importance de la connexion au Portail national de la traçabilité. Il a en outre affirmé que la traçabilité des produits agricoles et des autres produits en général devait être développée dans le sens de la connexion et de la concentration.-VNA/VI